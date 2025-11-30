太扯！房間天花板水泥掉落砸傷住客 桃園中壢某商旅PO文致歉

桃園市中壢區某商旅發生天花板坍塌意外。（取自臉書粉專「爆料公社二社」）

1名女網友在社群平台控訴，老公26日晚間入住桃園市中壢區某商旅，晚上11點躺床準備睡覺時聽到奇怪聲響，沒多久，天花板竟然掉了下來，石膏板、水泥塊重砸在床上，造成老公身體多處擦挫傷。對此，業者表示第一時間協助房客，也有詢問是否需要幫忙叫救護車，今（30）日並在商旅官網PO文「遲來的聲明稿」，針對客房天花板局部坍塌造成旅客受傷一事，深感抱歉，也對旅客帶來的驚嚇由衷致歉。

該名女網友在臉書PO文指出，天花板突然掉下來的時候，還好老公反應迅速立刻護住頭部，只有擦挫傷，重點掉的不是天花板的碎片、「是水泥牆壁的碎片」。她認為，一間飯店經營發生這種事情「真的是瞎爆了」，老公早上人好好的出門，晚上還開開心心地打給她說到旅館了，結果睡前突然發生這種事情，到現在還驚魂未定且讓家屬擔心，若不是老公反應快，如果真的砸到頭「飯店是能負擔什麼責任」。

此貼文曝光後，網友紛紛留言「好恐怖這太扯了」、「好險人還沒入睡，不然後果不堪設想」、「看起來應該是樓層地面的水泥崩落砸破裝潢天花板，太恐怖了」、「這場景是在表演胸口碎大石吧？如果是小孩後果真難想像」。

對此，該商旅今日在聲明稿中重申，事件發生後，館方已立即展開內部檢討並安排全面檢修，避免類似情況再次發生，為集中處理後續事宜而致使聲明發布略有延後，尚祈見諒。

該商旅也說，事發當下商旅同仁已立即前往客房確認狀況，協助旅客更換房間、提供醫藥箱，同時提出可由救護車送醫的協助方案。礙於深夜時段，考量旅客身心狀況及隔日工作行程，他們尊重旅客意願，讓旅客先行休息，並說明隔日將續關心與協助處理後續。

至於家屬來電表達關切時，館方也詳細說明當時的處置情形，盼讓家屬能安心知悉相關措施皆已於第一時間執行。旅客退房時，館方已再次當面致歉並表達後續負責的承諾，傍晚時分也主動致電關心旅客就醫情形，以及改善的建議。針對此次事件，他們會深刻檢討，同時也會強化同仁的應變能力與協助旅客處置傷口等相關訓練，以期在意外發生時，能提供更迅速、更完善的協助。

商旅天花板坍塌，男住客被大片水泥塊砸落受擦挫傷。（取自臉書粉專「爆料公社二社」）

女網友在臉書PO文指出，天花板突然掉下來的時候，還好老公反應迅速立刻護住頭部，只有擦挫傷。（取自臉書粉專「爆料公社二社」）

桃園市中壢區某商旅針對發生天花板坍塌意外的聲明稿。（取自當事商旅官網）

