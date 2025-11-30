高雄59棟逾20年超高大樓 12/1專案稽查加強消防自救能力

高雄市區大樓林立，消防局將自12月1日起，展開為期1個月專案稽查，強化消防設備自救能力。（記者陳文嬋攝）

香港宏福苑大樓火警造成146人死亡，高雄市超高老舊大樓達59棟，消防局將自12月1日起，展開為期1個月專案稽查，強化消防設備自救能力。

高雄25層以上超高大樓達181棟，其中屋齡達20年以上有59棟，以新興、苓雅、前金、鼓山、三民較多，消防局為加強高層建築物公共安全，將自12月1日起會同工務局，啟動超高老舊大樓聯合檢查，展開為期1個月全面性查核，直至12月30日止。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，超高大樓一旦發生災害不容易搶救，全面稽查消防設備運作及警報系統功能，著重火警自動警報設備、大樓自動灑水設備，強化大樓消防設備自救能力。

消防局強化高層建築物各項消防硬體設施外，也提升大樓服勤人員通報、應變能力，同步要求住戶減少屋內雜物堆積，降低火載量，並保持陽台淨空，降低火災發生風險。

此外，住宅火災多源於日常疏忽，尤其是用火、用電不當，應定期檢查延長線、插座是否老化或超載，爐具電器使用後務必關閉電源與火源，落實基本安全習慣，才能從源頭減少火災風險。

