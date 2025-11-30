為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    飛機盃國際魔術方塊大賽 台灣好手王楷文締造三連霸紀錄

    2025/11/30 20:56 記者朱沛雄／桃園機場報導
    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，台灣選手囊括所有項目冠軍，其中甫於2025 WCA（世界魔術方塊協會）世錦賽拿下5×5季軍的台灣選手王楷文（左），在本屆3×3、4×4、5×5三項賽事蟬聯第一，成功完成三連霸。（記者朱沛雄攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，台灣選手囊括所有項目冠軍，其中甫於2025 WCA（世界魔術方塊協會）世錦賽拿下5×5季軍的台灣選手王楷文（左），在本屆3×3、4×4、5×5三項賽事蟬聯第一，成功完成三連霸。（記者朱沛雄攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，台灣選手囊括所有項目冠軍，其中甫於2025 WCA（世界魔術方塊協會）世錦賽拿下5×5季軍的台灣選手王楷文，在本屆3×3、4×4、5×5三項賽事蟬聯第一，成功締造三連霸紀錄。

    桃機盃魔方大賽今年邁入第三屆，吸引來自台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡及香港等地共180名選手報名參賽，比賽共納入2×2、3×3、4×4、5×5、金字塔（Pyraminx）、斜轉（Skewb）、Square-1等7項WCA認證項目。

    歷經2天的激烈競爭，比賽結果下午出爐，其中吳柏彥以平均2.17秒成績在金字塔（Pyraminx）項目拿下第一，異形（Square-1）由陳彥安以平均8.59秒奪冠、斜轉（Skewb）第一名楊謙君（平均2.58秒）、2×2項目第一名為陳彥安（平均1.91秒）。

    另外，台灣好手王楷文在3×3（6.47秒）、4×4（23.26秒）、5×5（43.85秒）三項賽事再次掄元，成功創下三連霸紀錄。他表示，為推廣魔術方塊活動，在台灣不管賽事大小他基本上都會參加，很感激國內有團體願意舉辦魔術方塊相關比賽，希望透過賽事舉辦提升台灣國際能見度。

    王文楷說，對於國外賽事則選擇參加大型比賽，國外比賽可看到很多本來在網路上就認識，或不認識但崇拜的選手，有些國家比賽方式不同，被逼著面對不熟悉的狀況，對自己的技能很有幫助。

    本次賽事由全國魔術方塊教育協會與義美吉盛公司共同主辦，義美吉盛公司總經理詹成吉表示，魔術方塊是非常歡樂且有意義的活動，目前已在桃園國際機場連續舉辦3年賽事，今年有7個國家、超過180名選手參加，具國際性、教育性及公益性，感謝桃園國際機場公司、昇恆昌與采盟免稅商店，以及長榮、星宇航空公司的協助，期盼藉此為國內民眾打造文化及學習平台。

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，台灣選手囊括所有項目冠軍，其中甫於2025 WCA（世界魔術方塊協會）世錦賽拿下5×5季軍的台灣選手王楷文（左），在本屆3×3、4×4、5×5三項賽事蟬聯第一，成功完成三連霸。（記者朱沛雄攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，台灣選手囊括所有項目冠軍，其中甫於2025 WCA（世界魔術方塊協會）世錦賽拿下5×5季軍的台灣選手王楷文（左），在本屆3×3、4×4、5×5三項賽事蟬聯第一，成功完成三連霸。（記者朱沛雄攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，桃園機場公司董事長楊偉甫（左三）到場頒獎給成績優異的參賽者。（記者朱沛雄攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，桃園機場公司董事長楊偉甫（左三）到場頒獎給成績優異的參賽者。（記者朱沛雄攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕。（記者朱沛雄攝）

    第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕。（記者朱沛雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播