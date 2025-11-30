飛機盃國際魔術方塊大賽 台灣好手王楷文締造三連霸紀錄

第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，台灣選手囊括所有項目冠軍，其中甫於2025 WCA（世界魔術方塊協會）世錦賽拿下5×5季軍的台灣選手王楷文（左），在本屆3×3、4×4、5×5三項賽事蟬聯第一，成功完成三連霸。（記者朱沛雄攝）

桃機盃魔方大賽今年邁入第三屆，吸引來自台灣、美國、日本、韓國、澳洲、新加坡及香港等地共180名選手報名參賽，比賽共納入2×2、3×3、4×4、5×5、金字塔（Pyraminx）、斜轉（Skewb）、Square-1等7項WCA認證項目。

歷經2天的激烈競爭，比賽結果下午出爐，其中吳柏彥以平均2.17秒成績在金字塔（Pyraminx）項目拿下第一，異形（Square-1）由陳彥安以平均8.59秒奪冠、斜轉（Skewb）第一名楊謙君（平均2.58秒）、2×2項目第一名為陳彥安（平均1.91秒）。

另外，台灣好手王楷文在3×3（6.47秒）、4×4（23.26秒）、5×5（43.85秒）三項賽事再次掄元，成功創下三連霸紀錄。他表示，為推廣魔術方塊活動，在台灣不管賽事大小他基本上都會參加，很感激國內有團體願意舉辦魔術方塊相關比賽，希望透過賽事舉辦提升台灣國際能見度。

王文楷說，對於國外賽事則選擇參加大型比賽，國外比賽可看到很多本來在網路上就認識，或不認識但崇拜的選手，有些國家比賽方式不同，被逼著面對不熟悉的狀況，對自己的技能很有幫助。

本次賽事由全國魔術方塊教育協會與義美吉盛公司共同主辦，義美吉盛公司總經理詹成吉表示，魔術方塊是非常歡樂且有意義的活動，目前已在桃園國際機場連續舉辦3年賽事，今年有7個國家、超過180名選手參加，具國際性、教育性及公益性，感謝桃園國際機場公司、昇恆昌與采盟免稅商店，以及長榮、星宇航空公司的協助，期盼藉此為國內民眾打造文化及學習平台。

第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕，桃園機場公司董事長楊偉甫（左三）到場頒獎給成績優異的參賽者。（記者朱沛雄攝）

第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」今日圓滿閉幕。（記者朱沛雄攝）

