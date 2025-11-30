為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「願逝者安息」林口餐廳設宏福苑悼念站 陸委會科長蔡孟潔致意

    2025/11/30 20:53 記者黃政嘉／新北報導
    陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔今到店家悼念、寫下祝福字句。（翻攝「Ciao約定再見」臉書）

    香港宏福苑大火造成至少146人喪生，新北市林口1間早午餐店「Ciao約定再見」主廚來自香港五星飯店，近日響應發起在台灣各地設置悼念站，向受難者致意、為受災者祈福，店家今在臉書粉專PO出大陸委員會港澳蒙藏處科長蔡孟潔今天來店裡悼念、寫下祝福字句的照片，感謝他專程悼念。

    蔡孟潔寫下的祝福字句為「祈願 逝者安息，傷者安養，生者安慰，善者安強。善良好人，一生平安，安心生活，安居樂業，結伴同行，港人加油！」另留下他的中文簽名與今天日期的字跡，傳達言語難及的安慰之情。

    店家8月PO文提及，蔡孟潔8月2日因關懷在地香港新住民小店而來過店裡，不僅關心他們在台灣的生活，還關心他們的定居申請進展，給予很大的支持與鼓勵。

    對於宏福苑大火慘劇，店家昨天PO文提到，「我們是一群關心香港的在台港人。宏福苑發生嚴重火警，造成罕見而沉痛的死傷。身在異地的我們雖無法親赴現場，但心中悲痛難以言喻。為向受難者致意、為受災者祈福，我們將在台灣各地設置弔唁點，盼能凝聚彼此的力量與祝福。在此艱難時刻，我們誠邀更多民間人士參與悼念活動，共同為香港送上祝福。」欲報名設置悼念站者可填線上表單https://forms.gle/oiiN1mMYo2RTF1UZA；目前響應店家除「Ciao約定再見」，還有位於台北市的九月茶餐廳、獨立書店「飛地nowhere」。

    店家指出，「接下來，我們會持續開放弔唁冊與留言空間，也會把在台灣收集到的心意整理好，再次感謝每一位來到現場，關心這場災難的人─願罹難者安息，傷者與家屬得到力量，願香港平安。」

    蔡孟潔寫下祝福字句，另有中文簽名與今天日期，傳達言語難及的安慰之情。（翻攝「Ciao約定再見」臉書）

    新北市林口早午餐店「Ciao約定再見」今在臉書粉專PO照，感謝蔡孟潔專程來悼念。（翻攝「Ciao約定再見」臉書）

    新北市林口早午餐店「Ciao約定再見」近日響應發起在台灣各地設置悼念站。（翻攝google表單）

