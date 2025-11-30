為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    下探13度！ 下週天氣1圖看懂 週二晚間起降溫

    2025/11/30 20:24 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署製作圖卡，說明未來一週天氣及溫度變化。（氣象署提供）

    中央氣象署製作圖卡，說明未來一週天氣及溫度變化。（氣象署提供）

    東北季風週二晚間報到！中央氣象署預報，明天（12月1日）週一桃園以北及宜蘭局部短暫雨，但各地溫度舒適溫暖，並維持到週二白天；週二晚間東北季風增強，北部及東半部轉雨，北部及宜蘭地區明顯轉涼，各地早晚也偏涼，最冷時間點落在週四清晨，各地降至15至17度，空曠及河谷地區下探13度。

    預報員曾昭誠表示，明天週一清晨西半部零星小雨，週一至週二白天，桃園以北、宜蘭局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週二晚間至週三東北季風增強，北部、宜花天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週四及週五受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週末兩天降雨範圍也差不多如此。

    溫度方面，週一及週二各地白天約25至28度，清晨約20度左右，白天感受較為溫暖；週三及週四，北部、宜蘭整日16至20度，感受偏涼，中南部21至25度，週五東北季風減弱，溫度稍微回升。週末兩天則明顯回溫，多數地區22至25度；中南部及台東可達25度以上，但清晨16至20度，提醒民眾留意日夜溫差。

    至於這波東北季風最涼冷的時間點，曾昭誠表示，預估落在週四清晨，各地約15至17度，其中空曠、河谷地區溫度會再降2度，可能下探13度。

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    未來一週溫度預測。（氣象署提供）

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

