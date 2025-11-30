為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「金唐獎」頒獎 看見唐寶寶生命奮鬥歷程

    2025/11/30 19:51 記者吳柏軒／台北報導
    第1屆金唐獎「幼兒與少年組」得獎者楊貴東獲肯定，在台下大力擁抱媽媽。（唐氏症關愛者協會提供）

    第1屆金唐獎「幼兒與少年組」得獎者楊貴東獲肯定，在台下大力擁抱媽媽。（唐氏症關愛者協會提供）

    唐氏症關愛者協會與唐氏症基金會共同主辦「第一屆金唐獎」，今（30日）正式頒獎，依年齡分「幼兒與少年組」、「青年組」與「壯年組」，最終選出3位得主及1名「自立精神獎」，表彰唐寶寶們的學習或工作傑出表現，讓社會看見他們更多成長與生命歷程。

    主辦單位指出，金唐獎共吸引全台72人唐氏症者報名參賽，69人通過書審，並在頒獎前1個月舉辦全台網路人氣票選活動，吸引民眾熱烈響應，累積近20萬人次投票，在社群間掀起溫暖共鳴。

    今年得獎者包含：幼兒與少年組得獎者、台中市14歲楊貴東，他自幼因染色體異常導致多重障礙，歷經20多次大大小小手術，仍以堅強生命力突破身心限制，積極學習音樂、藝術與生活技能，並熱心參與公益。

    青年組得獎者為台中市32歲陳舒妏，她擁有卓越的繪畫與紙黏土創作才華，克服天生限制，努力完成大學學業，並考取多張街頭藝人證照，長期以音樂與藝術走入校園、社區與機構，將創作所得回饋社會。

    壯年組得獎者為新北市46歲范晉嘉，其克服體弱多病的挑戰，在國際特奧舞台奪下獨木舟雙料金牌與多面游泳獎牌，曾獲周大觀熱愛生命獎章與衛福部金鷹獎，並投身生命教育推廣18年，巡迴全台近千場演講，以真實經歷啟發無數人勇敢追夢。

    主辦單位指出，特別增額頒發「自立精神獎」，由台北市67歲趙學忱獲得，因他在資源有限的年代，仍憑藉毅力與責任感，在超商穩定工作超過20年，以認真踏實的態度深受主管與同事敬重。惜他因病臥床無法親臨現場，由照顧他多年的姐姐代為領獎。

    唐氏症基金會董事長林正俠表示，「金唐獎不僅是一場頒獎典禮，更是一場生命的對話與社會共融的實踐。」唐氏症關愛者協會理事長林美智也強調，「我們希望社會不只是看見唐氏症者的限制，而是看見他們的潛能與努力。每一個被看見的故事，都是社會包容的開始。」

    唐氏症關愛者協會與唐氏症基金會共同主辦「第一屆金唐獎」，表彰唐寶寶的學習或工作傑出表現。（唐氏症關愛者協會提供）

    唐氏症關愛者協會與唐氏症基金會共同主辦「第一屆金唐獎」，表彰唐寶寶的學習或工作傑出表現。（唐氏症關愛者協會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播