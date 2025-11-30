「金唐獎」頒獎 看見唐寶寶生命奮鬥歷程

第1屆金唐獎「幼兒與少年組」得獎者楊貴東獲肯定，在台下大力擁抱媽媽。（唐氏症關愛者協會提供）

唐氏症關愛者協會與唐氏症基金會共同主辦「第一屆金唐獎」，今（30日）正式頒獎，依年齡分「幼兒與少年組」、「青年組」與「壯年組」，最終選出3位得主及1名「自立精神獎」，表彰唐寶寶們的學習或工作傑出表現，讓社會看見他們更多成長與生命歷程。

主辦單位指出，金唐獎共吸引全台72人唐氏症者報名參賽，69人通過書審，並在頒獎前1個月舉辦全台網路人氣票選活動，吸引民眾熱烈響應，累積近20萬人次投票，在社群間掀起溫暖共鳴。

今年得獎者包含：幼兒與少年組得獎者、台中市14歲楊貴東，他自幼因染色體異常導致多重障礙，歷經20多次大大小小手術，仍以堅強生命力突破身心限制，積極學習音樂、藝術與生活技能，並熱心參與公益。

青年組得獎者為台中市32歲陳舒妏，她擁有卓越的繪畫與紙黏土創作才華，克服天生限制，努力完成大學學業，並考取多張街頭藝人證照，長期以音樂與藝術走入校園、社區與機構，將創作所得回饋社會。

壯年組得獎者為新北市46歲范晉嘉，其克服體弱多病的挑戰，在國際特奧舞台奪下獨木舟雙料金牌與多面游泳獎牌，曾獲周大觀熱愛生命獎章與衛福部金鷹獎，並投身生命教育推廣18年，巡迴全台近千場演講，以真實經歷啟發無數人勇敢追夢。

主辦單位指出，特別增額頒發「自立精神獎」，由台北市67歲趙學忱獲得，因他在資源有限的年代，仍憑藉毅力與責任感，在超商穩定工作超過20年，以認真踏實的態度深受主管與同事敬重。惜他因病臥床無法親臨現場，由照顧他多年的姐姐代為領獎。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「金唐獎不僅是一場頒獎典禮，更是一場生命的對話與社會共融的實踐。」唐氏症關愛者協會理事長林美智也強調，「我們希望社會不只是看見唐氏症者的限制，而是看見他們的潛能與努力。每一個被看見的故事，都是社會包容的開始。」

