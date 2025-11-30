士林官邸菊展開展！ 遊客自備笛子和聲奏樂 蜜蜂飛舞駐足向日葵

五彩繽紛的菊花搭配噴水池，相當夢幻。（記者董冠怡攝）

「士林官邸菊展」11月28日開展至12月14日，早上8點一到，陸續有大量民眾進場參觀拍照，以年長者居多，不少人胸前掛著敬老卡結伴同行。連兩天都來賞菊的李女士說，花況蠻美的，昨天聽到現場有薩克斯風音樂，今天自備卡祖笛再去賞花，一邊跟著音樂吹奏「媽媽請你也保重」，途經遊客拍手叫好，還加碼演奏「客家本色」與「愛情恰恰」等膾炙人口的歌曲。

李女士表示，最近天氣都很不錯，出門逛一逛曬太陽，人多熱鬧，週六參觀時耳聞薩克斯風演奏各式曲風，扼腕沒有帶笛出門，今天跟著劉女士再訪士林官邸賞花，便隨身攜帶卡祖笛。「我也是剛學不久，一個多月，吹的時候嘴巴要嘟起來，舌頭頂住門牙後方，不只可練肺活量，臉頰也有運動到。」雖然她說自己是「吹著玩的」，但是很多歌都會吹，「客家本色」、「愛情恰恰」信手拈來，可謂高手在民間。

劉女士提到，今天由李女士陪同賞菊，現場布置都很喜歡，尤其是夢花園，令人心曠神怡。受訪時被問到如何稱呼，由於姓名與「榴槤」讀音相似，笑稱自己是「榴槤小姐」，還特別強調是「台灣榴槤！」相當可愛。除了好友相伴，也有不少家長推著娃娃車、牽著小朋友漫步花叢，尤其大門旁映入眼簾的向日葵花海，吸引大批人潮駐足停留，連小蜜蜂都來，公園內還有噴水池，以及草編達人手作講解、街頭藝人表演和文創市集，累了就坐在涼椅下休息，來支霜淇淋涼快一下。

另一名每年固定都會來賞菊的李女士說，菊花很漂亮，鼓勵大家來看，不過她認為去年比今年的漂亮，去年一進大門就會看到很多菊花跟擺設，今年相對較少，希望12月上旬可以迎來盛開景象。沿途不時有其他遊客提到，以前是以花為主，今年裝飾物變多，頗有喧賓奪主之感。

公園處說明，今年由於天候不穩，天氣忽冷忽熱，許多品種含苞未放，往年佈置很多大菊的門口，改以中小菊為主要佈置元素，然而菊花數量並未減少，鄰近區域增設同為菊科植物的向日葵花海，連帶變化展區佈置設計，將大菊挪往展場後方，有別於往年的觀賞體驗，目前養護中的菊花，若有機會仍會推出展覽。

在陽光照射下，閃閃發光的水晶紫。（記者董冠怡攝）

李女士用卡祖笛吹奏「媽媽請你也保重」。（記者董冠怡攝）

李女士（右）和劉女士（左）鼓勵民眾出門走走，前往士林官邸賞菊。（記者董冠怡攝）

李女士說，希望12月上旬可以迎來盛開景象。（記者董冠怡攝）

小蜜蜂駐足停留在向日葵上。（記者董冠怡攝）

蝴蝶造型的大立菊。（記者董冠怡攝）

達人林三元講解草編牙刷。（記者董冠怡攝）

