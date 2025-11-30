蒜香藤粉紫花季 桃園石門大圳、頭重溪公園成網美秘境

桃園市楊梅區頭重溪公園溜冰場令人驚艷的蒜香藤花海。（記者李容萍攝）

蒜香藤又名紫鈴藤，由於其花、葉在搓揉之後會飄出類似大蒜的氣味，因此得名；蒜香藤一年分為春季和秋季2個花期，每到花季便爆發式大量開花。桃園市也有免費的蒜香藤秘境正爆美盛開，中壢區有「櫻花公園」美名的莒光公園、平鎮區石門大圳過嶺支渠兩側、楊梅區頭重溪公園，近日迎來浪漫粉紫色的「蒜香藤花季」，因其花期向來短暫，開得快、凋得也快，想一睹紫色浪漫、與花海合影的網美可把握花期衝一波。

中壢區普強里長江長榮表示，莒光公園雖然蒜香藤種植範圍沒有櫻花壯觀，但是今年蒜香藤花況極好，開得相當茂密，搭上公園綠意、小橋流水，拍照別有一番詩意，漫步其中，更有陣陣飄香，令人陶醉在如詩如畫的美景中。他也預告，配合中壢運動公園滯洪池施工，里辦公處已向市府爭取貫穿公園的黃屋庄溪箱涵工程必須於今年底撤場，以便環保志工進場補植櫻花，相信到了明年農曆年公園就有爆美的櫻花可賞。

平鎮區石門大圳過嶺支渠的水岸步道兩側，種植綿延約200公尺的蒜香藤，從遠處看來就像鋪滿粉紫色的浪漫地毯，水道中還有2座仿竹子造型的小橋，搭配盛開的蒜香藤，取景也相當有詩意。這裡步道平坦舒適，花牆高度好拍，是家庭散步、下午外拍、假日輕旅行的絕佳選擇。

楊梅區永平里長陶其瑞說，頭重溪公園於2011年啟用，公園附設的溜冰場啟用初期，經常有幼童攀爬四周欄杆，險象環生，里內環保志工提議種植蒜香藤約300株，隔年陸續開花，花牆完整地沿著溜冰場邊緣生長，加上今年施肥，形成更壯觀的粉紫色環狀花圈，不僅有鄰近關懷據點的長輩，外地遊客也慕名來這裡賞花拍照。

桃園市平鎮區石門大圳過嶺支渠兩側，近日迎來浪漫粉紫色的「蒜香藤花季」。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區莒光公園的蒜香藤盛開，形成粉紫色花海。（記者李容萍攝）

