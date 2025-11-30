為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南多區通報有燃燒異味 南市環局：未發現異常將加強監測

    2025/11/30 18:47 記者王姝琇／台南報導
    台南市環保局接獲多個區域民眾反映空氣疑似有燃燒異味，獲報後立即派員前往稽查。（台南市政府提供）

    台南市環保局接獲多個區域民眾反映空氣疑似有燃燒異味，獲報後立即派員前往稽查。（台南市政府提供）

    南市環保局今接獲新市、善化、永康、仁德、東區及南區等地反映空氣疑似有燃燒異味陳情，獲報後立即派員前往南科、樹谷及永康等工業區，並針對感測器顯示濃度較高的周邊區域巡查，未發現露天燃燒、工廠異常排放或火災等情事。另移動式空品監測車於後壁監測，結果均在空品標準範圍，並未出現異常數值，將持續加強監測。

    環保局表示，今日全台西半部空氣品質普遍偏差，包含雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市皆達橘色提醒等級，整體擴散條件不佳，空品背景值偏高。感測器資料顯示，新市至仁德一帶於凌晨0–3時確有局部濃度上升情形，主要因受近日高壓迴流影響，風場逐漸轉為偏東風，使西半部落入弱風帶、污染物不易擴散，加上先前累積之境外污染移入，使空品濃度上升並引發民眾明顯感受。

    環保局進一步指出，已針對相關區域加強巡查與監測，並掌握感測器變化情形，如有異常將立即處置；同時呼籲民眾留意最新空品資訊，敏感族群可適度減少戶外活動或配戴口罩，以降低健康影響。

