淡北修路釀災今下午復水 工務局全面檢討圖資落差與責任歸屬

新北工務局長馮兆麟（左一）到場視察緊盯搶修進度。（工務局提供）

淡北道路工程27日鑽掘基樁時意外鑽破地下自來水管，造成淡水區逾6萬戶長時間停水。新北市政府與台灣自來水公司連日搶修地下水湧入等突發狀況，今（30）日下午4時許完成接管，自來水公司已於下午5時復水。工務局長馮兆麟表示，此次事件將全面檢討圖資落差與責任歸屬。

淡北道路於11月27日進行主線高架橋P20基樁鑽掘時誤鑽管線，台水自28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16里、約6.2萬戶。市府在第一時間啟動搶修作業，先後完成鋼板樁支撐與擋土措施，原預定今日凌晨復水，但因現場湧出大量地下水、邊坡有坍方疑慮，只能緊急暫停施工以確保安全。

馮兆麟指出，搶修期間因兩側地下水持續湧入、邊坡滑動，必須增設鋼板樁補強與抽水作業，致工程時程延後。他說，今日中午已完成破損管線切割與餘土清理，下午4時多完成接管，後續進行排泥清汙並確認水質，即自傍晚5時起已陸續恢復供水。

馮兆麟說，淡北道路工程在基樁施作前均依程序完成管線調查、試挖及探測，並與台水辦理會勘確認；此次事故顯示圖資與現地狀況有落差，將在復水後與台水共同檢討勘驗流程，同時研商補償機制，並要求施工廠商啟動保險提供必要協助。

新建工程處長簡必琦指出，目前市府與台水仍以搶災復水為第一優先。事故責任與後續賠償將在水管位置、圖資套疊與探管紀錄釐清後再行判定，倘若廠商確有責任，市府將依契約規範進行裁罰。

