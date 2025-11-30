心疼！彰化樂林助362位偏鄉學童圓夢 最小心願竟是「一支筆」

彰化縣樂林食物銀行慈善會連續7年舉辦「許孩子一個夢」耶誕圓夢計畫，今年成功媒合362份圓夢禮物。（記者陳冠備攝）

彰化縣樂林食物銀行慈善會連續七年舉辦「許孩子一個夢」耶誕圓夢計畫，今年愛心版圖再擴大，從原本的彰化西南角四鄉鎮，延伸至線西、鹿港及南投縣一偏鄉地區，活動共吸引401位學童提出申請，最終成功媒合362份圓夢禮物。特別的是，這些願望中最多孩子許願想要「一雙球鞋」，而最小的願望，竟然只是一支鉛筆。

今年活動在二林工商活動中心登場，現場以愛心園遊會方式呈現，現場集結30個免費攤位，362位許願成功的孩童，帶著家長來領獎品，有人要書桌、有人要腳踏車等，一起提前歡度溫馨耶誕。

樂林食物銀行理事長洪毓雯表示，今年的圓夢活動獲得不少善心人士熱烈響應，1小時內便完成所有願望的認養。其中最大願望是一台PS5，因許願學童是一位長期洗腎的病童，因為不能讓身體流汗，到戶外運動，只能上網玩遊戲，但體恤父母收入有限，始終不敢開口，直到這次圓夢計畫，才許願希望能有一台遊戲機，陪伴他度過孤單的洗腎時光。

「真的很高興能有自己的腳踏車」，林姓五年級生表示，以前騎的是二手車，不僅零件生鏽、輪胎磨損，還常發出怪聲，逐漸變得難騎，最近還因車子故障摔傷膝蓋，「所以很想要有一台腳踏車」，沒想到願望成真，以後可以安心上下學了。

洪毓雯表示，今年的願望中有高達80位孩子許願要鞋子，反映出學童對基本生活物資的迫切需求，甚至有孩子天真地寫下只想要「一支筆」，因為「這樣寫字就可以換了」。簡單得令人心疼。她強調，圓夢計畫的核心不僅是送禮，更是透過「許願」機制，主動發掘那些隱藏在角落、未被社福體系完全覆蓋的邊緣戶與急難家庭。

彰化縣樂林食物銀行慈善會舉辦耶誕圓夢計畫，這些願望中，多達80位學童許願想要「一雙球鞋」。（記者陳冠備攝）

樂林食物銀行舉辦耶誕圓夢計畫，其中最大願望是一台PS5，活動現場順利幫學童圓夢。（記者陳冠備攝）

林姓學童因騎二手腳踏車摔傷，許願想要腳踏車，夢想成真後開心不已。（記者陳冠備攝）

彰化縣樂林食物銀行連續7年舉辦「許孩子一個夢」耶誕圓夢計畫，圓夢活動獲得不少善心人士響應，1小時內便完成所有願望的認養。（記者陳冠備攝）

