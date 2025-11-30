新北防災都更2.0最新核准個案 蘆洲海砂屋自組更新會推動

新北市蘆洲區光華段965地號都市更新案於28日通過市府審議，成為防災都更2.0最新核准個案；圖為都更前。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲區光華段965地號都市更新案於28日通過市府審議，成為防災都更2.0最新核准個案。該案於2018年7月4日鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋），地主決心自組更新會推動，在市府與住都中心協助下，成功取得1.5倍容積獎助，從原基準容積200％，透過防災專案一次到位，調整為440％，此外還有多項經費補助，不僅加速重建流程，也為老舊社區打造更安全宜居的新環境。

新北住都中心指出，該案以「自主更新」方式辦理，由地主自組更新會，新北市住都中心擔任全案管理單位，提供從建築設計、都更規劃、審議協助、融資媒合到工程管理的完整服務，確保重建過程透明穩定。「讓居民主導、市府協力」成為本案推動的重要基礎。

新北更新發展科長林琬臻表示，更新內容包含興建1幢2棟地上16、17層及地下4層的新大樓，更新後住戶數由原本95戶提升至196戶，並全面導入綠建築設計及耐震強化，打造更安全、舒適的居住品質。市府也協助此案取得一次到位的防災容積獎助，有效降低自辦更新的財務負擔，使重建規模更具可行性。

林琬臻說，市府推動的「防災都更2.0」持續助攻重建，截至目前已受理18件申請，其中8件取得100％同意直接核發核准函；首案依都市更新條例程序於上週大會審議通過。另外有7件在審議階段，2件遭到駁回。目前防災2.0的申請熱區主要集中在蘆洲與三重。

新北住都中心表示，將持續與市府協力，以「民間主導、政府輔助、專業統籌」的模式推動自主更新，並透過專業團隊提供公正與穩健的協助，讓更多社區能安心啟動重建。市府也期待藉由防災都更2.0的加速機制，讓更多老舊社區獲得改善。

議員顏蔚慈說，根據內政部統計，截止今年全台列管253件海砂屋中，新北就占108件，三蘆更是危老房屋密集區，市府應加強宣導與輔導協助住戶整合重建。另，內政部今年底投入50億推動老宅延壽，將協助全台屋齡卅年以上的公寓改善結構與居住機能。市府除了協助盤點可申請建物外，也應提供跨局處資源，加速改善三蘆老屋的居住品質。

新北市蘆洲區光華段965地號都市更新案於28日通過市府審議，成為防災都更2.0最新核准個案；圖為都更後模擬圖。（更新發展科提供）

