    週一北東部短暫雨 留心日夜溫差

    2025/11/30 19:40 即時新聞／綜合報導
    氣象署預報，週一新竹以南白天為多雲到晴，迎風面桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。（資料照）

    氣象署指出，週一桃園以北、宜蘭、花東與中南部山區有短暫雨勢，新竹以南多雲到晴為主，各地白天高溫雖然上看29度，但清晨及入夜後仍有涼意，早出晚歸請適時增減衣物。

    中央氣象署預報，週一清晨受中層雲系通過影響，新竹以南地區仍有零星降雨，白天起轉為多雲到晴的天氣，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨。

    溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差大。

    離島部分，澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

    天氣風險公司指出，週一風向會轉為偏東至東北風，西半部地區恢復多雲到晴天氣，週二以後又會轉為典型的東北季風天氣型態，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會，中南部地區相對是比較穩定的晴到多雲天氣。這波東北季風預估影響到週五，後續週末期間就會逐漸減弱，但很快的週日可能就會再有新一波南下，後續預報仍有變化空間，仍待追蹤觀察。

    紫外線指數方面，各地紫外線指數達中量級。

    空氣品質部分，週一環境風場為偏東風，西半部位於背風側，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

    週一日夜溫差大，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度。（擷取自中央氣象署網站）

    各地紫外線指數達中量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

