    首頁 > 生活

    誤食大花曼陀羅 5人山中出現幻覺獲救援 違登山條例吞罰

    2025/11/30 17:58 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣消防局搜救人員護送中毒的五人下山。（屏東縣消防局提供）

    郭姓等4男1女到屏東縣霧台鄉舊好茶部落訪友後，將有毒的大花曼陀羅誤為假酸漿葉，放進泡麵一起煮食，在食用後出現身體不適、出現幻覺、精神恍惚、皮膚潮紅等症狀，屏東縣消防局29日晚間獲報連夜上山救援，今天下午順利救援下山，但症狀已緩解，不必送醫，但違反屏東縣登山活動管理自治條例開出舉發單，最高可罰5萬元。

    從中北部到屏東縣霧台鄉舊好茶部落訪友的分別是2名郭男、2名陳男及賴女共5人，11月28日從三地門鄉三德檢查哨入山，29日傍晚屏東縣消防局接獲求救，出動特搜大隊、霧台等分隊15人連夜前往救援，今天（30日）凌晨在山上找到5人，其中3人狀況較嚴重，在大量補充水分後，症狀已緩解，隨後在搜救人員陪同，今天下午安全下山，由於身體已無不適，所以不必就醫，但因為5人違反屏東縣登山活動管理自治條例，因此開出舉發單，可罰1-5萬元。

    屏東科技大學森林系教授王志強表示，假酸漿葉與大花曼陀羅，兩樣植物長得很類似，假酸漿葉無毒可當野菜，原住民常用假酸漿葉包「吉拿富」（小米粽），大花曼陀羅則有毒，兩則分辨的方式為假酸漿葉的葉子是對生（對稱生長），花生長在枝葉頂端，大花曼陀羅葉子是互生（分歧生長），花是生長在枝葉之中，兩者明顯不同。

    大花曼陀羅葉片外型與許多常見食用植物相似，極易混淆。（資料照）

    屏東縣消防局搜救人員護送中毒緩解後的五人平安下山。（屏東縣消防局提供）

