    首頁 > 生活

    噁！他珍奶喝到一半「吸出整隻蟑螂」 台北日出茶太緊急消毒

    2025/11/30 18:11 即時新聞／綜合報導
    「Chatime日出茶太-台北美麗華店」29日被民眾投訴，在該店家買的飲料喝到蟑螂。（圖擷取自Google評論，本報合成）

    六角國際旗下連鎖手搖飲品牌「Chatime日出茶太」，近期發生一起食安問題，有民眾在Google評論投訴，自己在該品牌位在台北市的美麗華店買珍奶，未料吸到一半感覺「有異物」，吐出來後發現竟喝到一隻非常完整的蟑螂屍體，讓他嚇得嘔吐不止。對此，業者緊急回應，已立即展開消毒清潔等作業。

    據了解，一位民眾29日在「Chatime日出茶太-台北美麗華店」Google評論指出，他到這間店購買2杯飲料後，當場開喝其中一杯珍珠奶茶，然而他喝到一半感覺吸到個異物，於是將它馬上吐出來，結果居然是一隻外型完整的蟑螂。民眾表示，這是自己首次遇到如此嚴重的食安問題，當下反胃到無法忍受，事後也因為噁心而嘔吐多次

    民眾強調，他在事發後已拍照存證，同時保留飲料、珍珠與異物本體，也質疑2杯飲料使用同一批原料，認為這不是單杯的問題，並呼籲店家能嚴肅面對此事，「這不是簡單退費能解決的食品安全事件。我將在明天（11月30日）向美麗華管理處正式反映，也會向相關單位通報，並追蹤店家的後續處理。」

    對此，業者緊急留言回覆投訴民眾，「針對此情況，我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質。為協助您處理後續退款及補償事宜，煩請您私訊 Chatime 日出茶太 FB 粉絲團，我們將盡快為您安排專人服務。」

    投訴民眾表示，他不只拍照留證，還保留飲料珍珠與異物本體，並會向相關單位通報這起食安問題。（圖擷取自Google評論）

