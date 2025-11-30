年終幾個月？ 彰化基督教醫院董事會「7字回應」 員工全笑了！

彰基運動會登場，有意參加縣長選舉的人選到場，陳素月、林世賢、柯呈枋（依序圖前排右一到右三）、黃秀芳（圖前排右五）、謝衣鳯（圖前排左五）、邱建富（圖前排左四）都到場了。（民眾提供）

彰化基督教醫院今天（30日）舉辦129周年院慶運動會，所有員工最關心的就是年終獎金，由於彰基近年來的年終都是「一年比一年多」，近萬名員工都希望今年能超越去年3.3個月。對此，董事會預告「不會讓大家失望」！

彰基書記董事周宏仙代表董事會向全體醫護人員表達感謝，對於大家最關心的年終獎金，周宏仙說，雖然最終數字還沒算出來，但「不會讓大家失望」，聽到這一句話，全場的員工全都樂開懷。

請繼續往下閱讀...

彰基總院長陳穆寬表示，總院癌症質子大樓與院區天橋等工程都一切順利推進，期許員工能夠堅持初衷。

據彰基員工透露，年終獎金的算法，除了績效獎金未納入計算，其餘底薪與加給都有採計，由於民生物價上揚，希望彰基年終能夠霸氣加碼，只要薪水高，待遇好，就不怕留不住人才了。

這場彰基一年一度的盛會，今天也吸引了6位有意投入彰化縣長選舉的人選到場，其中，4位參加民進黨「類初選」的立委黃秀芳、陳素月，以及彰化市長林世賢與前市長邱建富，全都到場爭取支持。而國民黨的前立委柯呈枋，以及立委謝衣鳯也到了。雖然謝衣鳯遲遲不願鬆口，但各界仍看好她的實力，她也持續全縣行程走透透。

彰基董事會董事周宏仙董事（右2）、總院長陳穆寬（圖中）等人率領主管級幹部進行「彰基領航」健走。（彰基提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法