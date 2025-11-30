出國看到這款「超神小物」秒認出台灣人 外國人狂問哪裡買？

台灣人愛喝飲料，進而衍生出方便提握、防滑、隔熱的杯套。示意圖。（資料照）

台灣人出了名的愛喝飲料，到處可見手搖店，進而衍生出方便提握、防滑、隔熱的生活小物「杯套」。有網友分享出國時拿出杯套使用，外國人看見後都驚呼竟然有如此方便的商品，紛紛詢問要在哪裡購買。許多鄉民也分享類似經歷，還笑稱杯套已成外國人辨認台灣人的標誌之一。

一位網友日前在Threads上發文分享，在國外看到有人用飲料杯套就知道是台灣人，外國人還非常喜歡這種小物，她前陣子到美國的星巴克，拿出台灣星巴克推出的可愛杯套來裝咖啡，美國店員一看就激動狂問要去哪裡買，還被借走讓所有店員「傳閱」。

另外一位網友也PO文分享去歐洲玩的經驗，外國人看她拿出杯套使用還用很浮誇的表情稱讚這種小物的設計非常聰明，那時她才意識到杯套真的是台灣一個很特別的文化。

相關貼文曝光獲數萬人迴響，其他鄉民紛紛表示，「台灣人喝飲料鼻祖，喝到有自己心得，發明了杯套」、「長住英國路過，杯套真的是在英國被稱讚最多的東西」、「上次在澳洲拿出來，路邊阿姨看到狂稱讚」、「外國人覺得很聰明的設計，可以當伴手禮，印象中看過有台灣人在韓國旅遊拿出飲料提袋被當地人稱讚，就索性送給韓國人當國民外交了」、「很早之前去日本用杯袋，日本人也說可愛」、「我也因為杯套被搭訕超多次」。

還有人笑稱，杯套已經成為出國辨認台灣人的標誌，「在國外生活久了，這東東真的只有台灣人在用」、「新一代的台灣人標籤，以後台灣人認台灣人就靠這個了」、「上回去美國看到路上有人用，馬上知道也是台灣來的」、「很多國家的人用這個來辨認是不是台灣人唷」。

