    首頁 > 生活

    菊島盃全國圍棋公開賽 紅面棋王周俊勳現身澎湖指導後輩

    2025/11/30 16:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    紅面棋王周俊勳指導後進，增加圍棋技術交流。（澎湖縣政府教育處提供）

    澎湖縣菊島盃全國圍棋公開賽，共有68位圍棋好手報名參賽，除了澎湖的棋藝高手，更有遠道而來的棋友，涵蓋了台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等眾多縣市選手參加，更令人振奮的是「紅面棋王」周俊勳現身澎湖指導後進。讓這場比賽不單純是競技，更是一次難得的跨縣市交流機會。

    「紅面棋王」周俊勳是職業圍棋棋士，也是台灣棋院至今唯一拿過大型世界圍棋賽冠軍的棋士，為全球唯一擁有3個職業圍棋組織棋籍的棋士。因右臉有大片紅色胎記，外號紅面棋王，現在任職中華圍棋協會秘書長。

    此次比賽表揚3位選手在國際舞台為澎湖爭光。林莞同學與吳亮吟同學及指導老師林康，代表台灣參加了在韓國舉辦的國際圍棋邀請賽。他們憑藉著堅毅的意志與精湛的棋藝，在高手如雲的國際賽事中脫穎而出，獲得了令人驕傲的成績，展現了台灣圍棋的實力！

    今年參賽報名各組人數：段位組10人、晉段組5人、乙丙、丁組19人、戊組22人、入門組12人，以上共68人。段位組由吳冠毅奪冠、晉段組則由吳品樺升初段、乙丙組由胡誠允稱王、丁組第一名薛克勤、戊組則由林偉誠勝出。

    澎湖縣政府教育處頒發感謝狀，感謝中華圍棋協會提供協助，由紅面棋王周俊勳代表接受。（澎湖縣政府教育處提供）

