為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北油飯節限量「總鋪宴」只要2999元 12/1凌晨0點線上開搶

    2025/11/30 16:55 記者黃政嘉／新北報導
    新北市府舉辦2025新北油飯節活動，限量27桌「油飯傳香總鋪宴」將於12/1凌晨0點起開放線上搶購。（資料照）

    新北市府舉辦2025新北油飯節活動，限量27桌「油飯傳香總鋪宴」將於12/1凌晨0點起開放線上搶購。（資料照）

    新北市政府舉辦2025新北油飯節活動，歷經2個半月的網路票選與專家評審階段後，最終名次將於12月6日在蘆洲國立空中大學的頒獎典禮揭曉。此外，當天限量27桌的「油飯傳香總鋪宴」也將於明天凌晨0點起開放線上搶購，原價8000元，僅售2999元。

    新北市府市場處長李長奎表示，今年的總鋪宴以「團圓」為主題，總鋪師團隊為活動量身打造「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」、「魚躍龍門展宏圖」、「蛋酥白菜香滿堂」等多道主題料理，結合傳統與創新，讓參與民眾1次品味油飯文化的深度、巧思與情感連結，12月6日中午12點開桌，於12月1日起開放訂桌，先購先得，民眾可透過線上平台認購。

    市場處指出，2025新北油飯節於12月6日、7日在蘆洲國立空中大學登場，今年另推出「十強油飯市集」，邀集本屆前10強油飯名店，讓市民現場1次品嚐不同風格的油飯，現場還規劃「油飯師運動會」互動體驗，透過模擬備料、搬運、拌炒等趣味關卡，讓民眾以遊戲方式了解油飯師傅的日常與專業，市集現場還有音樂演出及親子泡泡秀等活動，為油飯節增添歡樂與趣味。

    此次入圍前10強的職人油飯店家，包括三重區太順油飯、大碗油飯；瑞芳區陳記彌月油飯；金山區阿滿姨油飯蘿蔔糕；蘆洲區阿潘功夫油飯；新莊區月華油飯、肉總裁油飯肉羹；鶯歌區驢．油飯；深坑區大樹下雪子肉粽；泰山區闆娘の油飯。

    油飯傳香總舖宴菜色介紹。（圖由新北市府市場處提供）

    油飯傳香總舖宴菜色介紹。（圖由新北市府市場處提供）

    新北市府舉辦2025新北油飯節活動，12月6日、7日將在蘆洲國立空中大學登場。（圖由新北市府市場處提供）

    新北市府舉辦2025新北油飯節活動，12月6日、7日將在蘆洲國立空中大學登場。（圖由新北市府市場處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播