新北油飯節限量「總鋪宴」只要2999元 12/1凌晨0點線上開搶

新北市府舉辦2025新北油飯節活動，限量27桌「油飯傳香總鋪宴」將於12/1凌晨0點起開放線上搶購。（資料照）

新北市政府舉辦2025新北油飯節活動，歷經2個半月的網路票選與專家評審階段後，最終名次將於12月6日在蘆洲國立空中大學的頒獎典禮揭曉。此外，當天限量27桌的「油飯傳香總鋪宴」也將於明天凌晨0點起開放線上搶購，原價8000元，僅售2999元。

新北市府市場處長李長奎表示，今年的總鋪宴以「團圓」為主題，總鋪師團隊為活動量身打造「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」、「魚躍龍門展宏圖」、「蛋酥白菜香滿堂」等多道主題料理，結合傳統與創新，讓參與民眾1次品味油飯文化的深度、巧思與情感連結，12月6日中午12點開桌，於12月1日起開放訂桌，先購先得，民眾可透過線上平台認購。

市場處指出，2025新北油飯節於12月6日、7日在蘆洲國立空中大學登場，今年另推出「十強油飯市集」，邀集本屆前10強油飯名店，讓市民現場1次品嚐不同風格的油飯，現場還規劃「油飯師運動會」互動體驗，透過模擬備料、搬運、拌炒等趣味關卡，讓民眾以遊戲方式了解油飯師傅的日常與專業，市集現場還有音樂演出及親子泡泡秀等活動，為油飯節增添歡樂與趣味。

此次入圍前10強的職人油飯店家，包括三重區太順油飯、大碗油飯；瑞芳區陳記彌月油飯；金山區阿滿姨油飯蘿蔔糕；蘆洲區阿潘功夫油飯；新莊區月華油飯、肉總裁油飯肉羹；鶯歌區驢．油飯；深坑區大樹下雪子肉粽；泰山區闆娘の油飯。

油飯傳香總舖宴菜色介紹。（圖由新北市府市場處提供）

新北市府舉辦2025新北油飯節活動，12月6日、7日將在蘆洲國立空中大學登場。（圖由新北市府市場處提供）

