盤點清除26處大型髒亂點 高市環局追查裁罰行為人送辦

高雄山區近來被爆非法棄置垃圾，環保局全面清查山區大型髒亂點，已完成26處清理，將追查行為人裁罰並移送法辦。（民眾提供）

高雄市幅員廣大，月世界、馬頭山自然生態保育區等山區，近來被爆非法棄置垃圾，環保局已清除完成；近來針對山區等偏僻大型髒亂點，已完成盤查並持續擴大列管。對於常遭人亂丟垃圾成堆，或遭不肖業者惡意非法棄置廢棄物，造成環境髒亂，進行市容環境整頓。

環保局已由地主及區隊完成26處清理，也將調閱周邊監視器畫面追查行為人，依廢清法第36條規定，除裁處6000元至300萬元罰鍰外，並移送法辦。

環保局依廢清法第11條規定，限期地主2日內清除改善，若未於期限內改善，區隊將先行代為清除，後續依廢棄物清理法相關程序向行為人、地主求償相關清除費用。

環保局呼籲地主加強巡查、妥善管理土地，勿心存僥倖，區隊代為清理後，將依法向行為人、地主求償清除費用；民眾不要隨意亂丟垃圾，業者不得任意非法棄置廢棄物，避免造成環境污染。

