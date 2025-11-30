為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹北市人口數超車彰化市！林世賢：靠新興產業「彎道超車」

    2025/11/30 16:37 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化八景之首「八卦山大佛」。（資料照）

    彰化八景之首「八卦山大佛」。（資料照）

    新竹縣竹北市人口確定「超車」彰化市，成為全國第一大的縣轄市！彰化市長林世賢表示，彰化需要新興產業讓人口移居，彰化具有綠電優勢下，又有強大機械製造能力，要靠著無人載具產業「彎道超車」不成問題！

    由於新竹科學園區靠著半導體產業，帶動新竹縣人口一路爬升，竹北市到11月底更是一舉以22萬808人，比彰化市多了70人，登上全國人口最多的縣轄市。

    彰化缺水但有綠電

    林世賢強調，彰化縣外海將近8成的綠電都賣給了台積電，這代表彰化縣對於「護國神山」的貢獻，由於彰化縣的先天條件沒有水，無法搭上半導體的晶圓列車。但彰化擁有綠電，還有很強的機械製造能力，只要發展新興產業，就可以創造就業機會，其中，無人載具產業就是彰化的大好機會。

    林世賢指出，竹科因為有半導體產業，產業創造了就業機會，也出現了人口移居的紅利；彰化要人口回流，首先就要創造就業機會，彰化縣有機械實力，有綠電，關鍵就是要在自我優勢上，搭上新興產業，才能夠為人口外流止血，以高薪工作來吸引年輕族群移居彰化。

    彰化市長林世賢認為，竹科發展半導體帶來竹北人口紅利，彰化必須切入新興產業，才能救低薪，救人口流失。（資料照）

    彰化市長林世賢認為，竹科發展半導體帶來竹北人口紅利，彰化必須切入新興產業，才能救低薪，救人口流失。（資料照）

    圖 圖
    圖 圖
