    首頁 > 生活

    灣港協會乾燥車走進台南東區 弱勢長輩笑：冬天衣被暖烘烘

    2025/11/30 16:27 記者王俊忠／台南報導
    南市灣港照顧關懷協會的乾燥車走進東區巷弄為弱勢長輩的衣被提供免費烘乾服務。（台南東區公所提供）

    南市灣港照顧關懷協會的乾燥車走進東區巷弄為弱勢長輩的衣被提供免費烘乾服務。（台南東區公所提供）

    台南市灣港照顧關懷協會從今（2025）年4月起開始提供到宅乾燥車服務，為南市弱勢長輩或自理能力不佳者提供家中棉被、衣物的烘乾服務。乾燥車近日專程開抵台南市東區，為低收入戶長輩提供免費的衣物乾燥服務，讓弱勢家庭成員在濕冷天氣中也能穿上溫暖、乾爽的衣物。

    東區區長黃炳元與在地里長、社區理事長全程陪同，親自向協會服務的志工表達感謝、也讚揚灣港協會的善舉。

    台南東區公所表示，冬季濕冷的天氣，對於居住空間較小、缺乏充足晾曬空間的弱勢家庭來說，衣物不易乾燥是一大困擾，不僅影響日常生活，更可能危害人體健康。灣港協會深知此需求，其乾燥車配備專業的大型烘衣設備，能有效解決低收入戶及身心障礙家庭的衣物乾燥問題。

    灣港協會說，乾燥車利用煤油發動，過程完全不使用藥劑，透過溫度80度以上、加熱乾燥45-60分鐘，產生比太陽的乾燥力（燥乾）4倍以上、及60倍以上的殺菌力，全面掃毒殺菌、除去惡臭，讓原本潮溼充滿病菌的床被、榻榻米和枕頭等，變成熱烘烘的膨鬆暖被，杜絕皮膚感染性疾病疑慮，能讓服務對象享有衛生良好的居家環境。

    灣港協會的志工們細心協助弱勢長輩運送和處理衣物，服務現場氣氛溫馨。黃炳元表示，很感謝灣港協會專程將這項貼心服務帶來東區，這不僅是物質上的幫助，更是精神上的溫暖。看到長輩們拿到暖烘烘的衣服時露出的笑容，讓我們深感社會的愛心沒有距離。

    台南市長黃偉哲得知灣港協會這項乾燥衣被的免費服務，給予高度肯定。灣港協會總幹事王寶來說，未來會持續結合各地區公所和社福單位，將乾燥衣被服務推廣到更多需要的角落、溫暖每位弱勢朋友。

    南市灣港照顧關懷協會的乾燥車走進東區巷弄為弱勢長輩的衣被提供免費烘乾服務。（台南東區公所提供）

    南市灣港照顧關懷協會的乾燥車走進東區巷弄為弱勢長輩的衣被提供免費烘乾服務。（台南東區公所提供）

    南市灣港照顧關懷協會的乾燥車走進東區巷弄為弱勢長輩的衣被提供免費烘乾服務。（台南東區公所提供）

    南市灣港照顧關懷協會的乾燥車走進東區巷弄為弱勢長輩的衣被提供免費烘乾服務。（台南東區公所提供）

