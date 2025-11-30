台南偏鄉孩童秀才藝 近百人同台表演

和通文化藝術基金會結合左鎮國小與關廟深坑國小，在台南山上花園水道博物館舉行偏鄉孩童才藝培訓的成果音樂會。（記者劉婉君攝）

文化藝術傳愛！和通文化藝術基金會推動偏鄉孩童才藝培訓已超過3年，今（30）日下午與台南山上花園水道博物館合作，在園區內舉辦「和通藝愛幸福傳Ⅲ」成果音樂會，包括左鎮國小、關廟深坑國小學生及社區長者返鄉青年、指導老師等，共計將近100人同台演出，獲得現場民眾熱烈掌聲回應。

成果音樂會於水道博物館的古蹟建築旁舉行，除了由指導老師率領學生一同登台之外，也與社區協作，呈現深度豐富的演出內容，多位在外就學的青年學子，也利用假日返鄉加入，悠揚樂音，吸引參觀遊客駐足欣賞。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，基金會長期關注偏鄉教育平權，對偏鄉孩童的才藝培訓投入心力，並獲得校方、區公所與社區的支持，看到小朋友從一開始的生疏，逐年進步，此次首度結合左鎮國小與深坑國小2校，共同在水道博物館發表成果，一圓偏鄉孩童的音樂夢，現場觀眾的掌聲，就是最好的回饋。

指導老師、社區長者、返鄉青年學子也與國小學童一同參與演出。（記者劉婉君攝）

