    首頁 > 生活

    埔里福爾摩沙古道越野賽 1600人勇闖山林挑戰

    2025/11/30 16:13 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里福爾摩沙古道越野賽，吸引國內外越野跑好手勇闖山林挑戰。（埔里鎮公所提供）

    全台最大規模古道越野賽「福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail」，29、30日連2天在南投埔里鎮登場，今年有來自40國、1600名跑者參加，其中從10K至40K環繞埔里鯉魚潭，穿梭埔里、仁愛山區，再到104K探訪仁愛原民古道都有，選手勇闖山林體驗台灣之美，最終104K由瑞典Anton Svenssn稱王、台灣選手戴秀芳封后。

    福爾摩沙越野賽是有「跑山獸」之稱的山徑越野跑好手、來自捷克的台灣女婿羅培德，與其泰雅、賽德克族原住民妻子羅勃．依婉在10年前共同策辦，選手可在林道、原民古道奔跑，親身感受山林之美。

    今年級距分別有10、18、40、75、104K，選手29日凌晨陸續出發，10、18K路線環繞鯉魚潭，並上到虎頭山俯瞰埔里全景，40K則是跑進埔里、仁愛交界山區，全程山路起伏，累積爬升高度2200公尺，挑戰難度相當於全馬42公里的2倍。

    75K、104K累積爬升高度分別為4100、5850公尺，選手跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等，且須在28小時內完賽，成為最具挑戰的路線。

    越野賽於今天順利落幕，104K男子由瑞典Anton Svenssn以14小時30分36秒奪冠，女子冠軍為19小時26分33秒的台灣戴秀芳。

    埔里鎮長廖志城表示，該賽事為國內規模最大古道越野賽，國內、外選手到埔里參賽之餘，也能欣賞埔里其他景點，品嘗在地農特產，盼將台灣的美好推廣到世界。

    南投埔里福爾摩沙古道越野賽，吸引40國、1600人體驗台灣山林之美。（埔里鎮公所提供）

    福爾摩沙古道越野賽連2天在南投埔里登場，其中104K女子由台灣選手戴秀芳（右）封后。（埔里鎮公所提供）

    福爾摩沙古道越野賽連2天在南投埔里登場，其中104K男子由瑞典Anton Svenssn（左）稱王。（埔里鎮公所提供）

