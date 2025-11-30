體驗海島家味 澎湖區漁會用料理拉近與民眾距離

透過在地食材料理，讓澎湖民眾更貼近家鄉魚產消費。（記者劉禹慶攝）

澎湖區漁會為推廣澎湖在地漁產並深化民眾對海島飲食文化的認識，舉辦4場「海島家味・澎湖好食課」料理體驗活動，吸引許多對海鮮料理有興趣的民眾參與。課程設計以澎湖家常海味為主軸，從廣受歡迎的小管、白帶魚，到特色料理「紫菜炒冬粉」，帶領學員一步步認識食材、實際動手烹調，體驗最道地的海島家味。

課程中示範多道澎湖經典料理，包括「小管一夜干肉燥」、「鹹酥白帶魚清肉捲」等，以簡單技巧呈現海味本身的鮮甜。許多學員表示，平時雖常購買澎湖水產，但不一定知道如何處理與變化菜色，透過課程不僅學做料理，也更了解本地漁獲的特色與價值。

澎湖區漁會總幹事顏德福指出，此次活動最大的目標，就是希望「讓大家因為會煮、敢煮，更願意買澎湖漁產」。他說：「澎湖擁有得天獨厚的海洋資源，每一道料理都是漁村世代智慧的結晶。讓民眾親手做、親自品嘗，才能真正感受到澎湖海鮮的好。」

顏德福強調，當民眾越了解食材、越知道怎麼料理，就越願意選購在地魚產，這對漁民生計、漁業永續發展都具有正向意義。「我們希望把海島的味道帶到每個家庭，讓澎湖漁產成為大家餐桌上最自然的選擇。」澎湖區漁會未來將持續推出更多與在地漁產結合的教育與推廣活動，讓更多人走進漁村文化、吃出海洋故事。

澎湖區漁會舉辦4場海島家味好食料理研習，宣傳澎湖在地魚產料理。（記者劉禹慶攝）

