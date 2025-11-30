踏出台灣投入國際服務 北市青年局「海外志工」成果發表

台北市政府青年局「114年海外志工、體驗學習及青少年壯遊臺灣計畫」成果發表會，自11月26日至12月1日於松山文創園區藝異空間舉行。（台北市青年局提供）

台北市政府青年局「114年海外志工、體驗學習及青少年壯遊臺灣計畫」成果發表會，自11月26日至12月1日於松山文創園區藝異空間舉行。青年局以「全程陪跑」模式推動海外志工計畫，提供志工訓練、服務教案籌備到經費補助的全方位支持，協助青年從零踏出台灣，投入國際服務。

青年局表示，今年海外志工計畫分別前往越南、泰國與菲律賓服務，透過教學、衛教、藝術與在地交流，建立跨文化連結。在越南身障學校，志工溫馨與學生共同創作；在泰北華人村落，志工以華語教學促進文化傳承；在菲律賓邦板牙山區，志工與孩子一同歌唱、學習，在服務中感受多元文化，將溫暖帶向世界。

請繼續往下閱讀...

此外，今年有4位新住民二代參與海外志工行動，透過服務探索家人的原鄉。新二代學員分享，雖然服務第一天面臨語言落差及文化差異的挑戰，但團隊透過反思與調整，逐步找到合適的教學方式，也更加融入當地的生活與文化。

海外體驗學習計畫的青年則於暑假參與歐洲國際工作營，從國際新聞節、爵士音樂節、中世紀花園修繕到集中營紀念園區服務，透過實作體驗文化與社會責任。「青少年壯遊臺灣計畫」則鼓勵青年自主規劃島嶼行旅，從小琉球的淨灘與海廢教案、馬祖的戰地文化與島嶼環境探索，到走訪台中眷村的文化保存行程，各團隊從踏查、訪談到手作，深入理解台灣文化與環境議題。

今年成果展特別規劃不同海外服務國家的主題之夜，讓民眾以沉浸方式走進青年在海外服務的文化現場，包括越南之夜由學員帶領縫製祈福香包，把祝福縫進暖心的小物；泰國之夜製作泰北常見的「達寮」辟邪物，象徵守護與平安；菲律賓之夜則有承載心願的手作天燈與當地最受歡迎甜點烤芭蕉。

青年局強調，未來將持續深化與東南亞等地合作，並評估更多具有文化教育與社區需求的服務據點，協助青年投入國際行動。

海外志工越南團分享服務歷程。（台北市青年局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法