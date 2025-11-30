為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    百年歷史台南將軍區聖慈宮 動土重建

    2025/11/30 16:12 記者王涵平／台南報導
    已有百年歷史的將軍區巷口聖慈宮，因建物老舊、空間不足，今日動土啟動重建工程。（記者王涵平攝）

    已有百年歷史的將軍區巷口聖慈宮，因建物老舊、空間不足，今日動土啟動重建工程。（記者王涵平攝）

    已有百年歷史的將軍區巷口聖慈宮，因建物老舊、空間不足，今日動土啟動重建工程，在重建委員會主委陳永昌律師的號召下，目前已成功籌募超過9000多萬元，將成為將軍區重要的文化地標。

    陳永昌今與管委會、地方各界人士虔誠祭拜，祈求工程順利圓滿。新廟採單殿式設計，造型古色古香、氣宇非凡，打造1座兼具傳統美學與現代安全的莊嚴宮廟，聖慈宮主祀池府千歲、天上聖母與西天佛祖等神祇，是地方居民世代敬仰的守護神。

    巷口聖慈宮的歷史可追溯至清代，陳永昌指出，巷口庄先民於乾隆年間自福建泉州府同安縣集美鎮東厝下店渡台，落腳將軍區一帶拓墾。先民共同奉祀下寮蔡姓祖先從泉州迎請至保濟宮的池府千歲，信眾往來不絕。因巷口庄前往苓仔寮保濟宮路途遙遠，1886年庄民與保濟宮商議分靈迎回池府大千歲於庄內奉祀；天上聖母則由先民至北港朝天宮擲筊請回香火雕塑而成。

    陳永昌說，早期居民在現址興建簡易公厝奉祀池府千歲與天上聖母，並作為庄民會議場所；1929年興建磚造中山堂，1975年在旅外鄉親與信眾捐款、加上公所與縣府補助下，正式建成現今的聖慈宮。

    已有百年歷史的將軍區巷口聖慈宮，因建物老舊、空間不足，今日動土啟動重建工程。（記者王涵平攝）

    已有百年歷史的將軍區巷口聖慈宮，因建物老舊、空間不足，今日動土啟動重建工程。（記者王涵平攝）

