不在河堤或山邊！ 北市民生社區「狗公園活動區」啟用

台北市動保處正式啟用松山區敦北公園狗活動區。（記者蔡愷恆攝）

台北市動保處今（30日）正式啟用松山區敦北公園狗活動區。台北市產發局長陳俊安表示，他上任3年來參與許多狗公園落成，卻都在山邊或是河堤，終於在精華的市中心成立狗公園活動區，「這代表的是台北市對於寵物友善、毛孩福利的進步。」敦北公園狗活動區啟用後，台北市目前已經有22座狗活動公園。陳俊安表示，明年在內湖南港也會迎來1座新的狗活動區，希望未來能夠在不同行政區，都有更多好的環境讓毛孩可以運動。

台北市議員張文潔也分享自身經驗，自己育有2孩子、2隻貓以及2隻狗，是6個孩子的母親。上班族下班後要帶家中毛孩去散步，若要特別騎車到河堤或是山邊，確實不太方便或可行，因此，她認為可以在附近社區就有可以遛毛孩的地點十分重要。

這次敦北公園狗活動區位於寸土寸金的都市空間，於民生社區旁，需要不少民意溝通與協商，此園區也是松山區除迎風狗運動公園外的專屬運動空間。公運處更協助規畫「狗狗友善公車」，飼主可以搭乘262路區間公車在「富錦街口」下車即可到達狗公園區。

飼主以聖誕裝扮替毛孩變裝。（記者蔡愷恆攝）

