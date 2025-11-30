為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    香蕉、高麗菜價崩 芭樂量少逆勢成市場明星

    2025/11/30 15:49 記者葉永騫／屏東報導
    芭樂最近價格飆漲比蘋果還貴。（記者葉永騫攝）

    芭樂最近價格飆漲比蘋果還貴。（記者葉永騫攝）

    一顆芭樂要70~90元，比一顆蘋果還貴！最近芭樂因為量少價格飆高，讓種植芭樂的農民都笑哈哈，反觀高麗菜、香蕉因為產量太多價格跌，差別相當大，農民徐英宗說，芭樂在冬季因為生長緩慢、產量減少，所以價格就會上漲，今年因為氣候不穩定讓產量再減，因此價格才會比往年高。

    農民徐英宗表示，種植農作物除了要技術外也要靠老天幫忙，今年的香蕉、高麗菜因為產量太多，香蕉跌到一台斤10幾元，最近好不容易回升到20多元，而高麗菜一顆從40元跌到現在只剩下20元，連肥料及農藥錢都不夠，反觀芭樂最近價格不斷的上漲，一顆都要70~90元了，都比蘋果貴，可說種植作物選對了上天堂，選錯下地獄，差別相當大。

    南部因為天氣較溫暖，因此芭樂的生長還不錯，讓芭樂農今年都笑哈哈，他種植了40多棵芭樂樹，品質都不錯，因為量不多，一上市就被搶光光，由於芭樂這幾年被視為是健康、減重的聖品，因此銷量都相當好，今年更受到極端氣候影響，使得芭樂的成長受到影響，產量也比往年少。

    芭樂套袋後仍可能損失。（農民徐英忠提供）

    芭樂套袋後仍可能損失。（農民徐英忠提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播