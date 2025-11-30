香蕉、高麗菜價崩 芭樂量少逆勢成市場明星

芭樂最近價格飆漲比蘋果還貴。（記者葉永騫攝）

一顆芭樂要70~90元，比一顆蘋果還貴！最近芭樂因為量少價格飆高，讓種植芭樂的農民都笑哈哈，反觀高麗菜、香蕉因為產量太多價格跌，差別相當大，農民徐英宗說，芭樂在冬季因為生長緩慢、產量減少，所以價格就會上漲，今年因為氣候不穩定讓產量再減，因此價格才會比往年高。

農民徐英宗表示，種植農作物除了要技術外也要靠老天幫忙，今年的香蕉、高麗菜因為產量太多，香蕉跌到一台斤10幾元，最近好不容易回升到20多元，而高麗菜一顆從40元跌到現在只剩下20元，連肥料及農藥錢都不夠，反觀芭樂最近價格不斷的上漲，一顆都要70~90元了，都比蘋果貴，可說種植作物選對了上天堂，選錯下地獄，差別相當大。

南部因為天氣較溫暖，因此芭樂的生長還不錯，讓芭樂農今年都笑哈哈，他種植了40多棵芭樂樹，品質都不錯，因為量不多，一上市就被搶光光，由於芭樂這幾年被視為是健康、減重的聖品，因此銷量都相當好，今年更受到極端氣候影響，使得芭樂的成長受到影響，產量也比往年少。

芭樂套袋後仍可能損失。（農民徐英忠提供）

