    首頁 > 生活

    重建家園 台南做工行善團完成第315戶弱勢屋修繕

    2025/11/30 15:41 記者王涵平／台南報導
    台南做工行善團今前往安南區協助丹娜絲颱風災戶修繕住處，為第315戶弱勢屋修繕。（南市勞工局提供）

    台南做工行善團今前往安南、鹽水及七股等區同步協助丹娜絲颱風災戶修繕住處，安南區潘姓案主為弱勢原住民，屋舍在颱風後多處損壞，工會接力協助完成修繕，為第315戶弱勢屋修繕。

    台南市長夫人劉育菁老師也準備水果及飲品慰勞志工，並致贈月曆感謝志工團隊。安南區潘姓案主長期洗腎且需依賴兒子照顧，兒子近期因膝蓋手術無法工作，家庭經濟陷入困境，今由泥水工會志工家庭夫妻檔郭彥廷與郭莊素珠、薛志強與李美瑩、鍾得道與羅月秀、王棋瑞與龍亮均；黃俊仁與黃溱蕙父女檔；姊妹檔李美芬與李美瑩一起進場，餐飲工會理事長郭國仁、錢畇方夫妻檔帶領志工送餐，完成修繕工作。

    鹽水區兩戶今日有電氣工會再接力配置線路，家庭志工吳福川與林錦雀夫妻檔利用休息日投入服務。泥水工會李三連、李陳五妹夫妻檔也熱心參與。

    勞工局長王鑫基表示，感謝所有長期投入的志工夥伴，今日出勤的包括陳來發與苑秀芳、黃吉利與吳秋美等夫妻檔，默默付出、熱心捐助，將持續透過做工行善團提供即時、實質的協助，讓弱勢家庭在面臨困境時仍能獲得支持。

    台南做工行善團今前往安南區協助丹娜絲颱風災戶修繕，安南區潘姓案主為弱勢原住民，屋舍在颱風後多處損壞，工會接力協助完成修繕，為第315戶弱勢屋修繕。（南市勞工局提供）

