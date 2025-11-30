為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    販售無人機須登錄標示資訊 12/1起違規可罰150萬

    2025/11/30 15:46 記者蔡昀容／台北報導
    遙控無人機銷售前，必須先完成登錄、並清楚標示必要資訊，12月1日正式上路，違者可處1萬至150萬元罰鍰。（記者蔡昀容攝）

    遙控無人機新制輔導期屆滿，12月1日起正式上路。交通部民用航空局提醒，業者在無人機銷售前，必須先完成登錄，並清楚標示必要資訊，違者可處以1萬至150萬元罰鍰。

    「遙控無人機管理規則」去年11月修正發布，其中第17條規定，未來無人機銷售前必須先完成登錄，並清楚標示必要資訊。法條有1年輔導期，輔導期已屆滿，新制將於12月1日正式施行。

    民航局表示，12月1日起，新機型公開販售前，無人機業者應及早辦理型式檢驗，並依新制辦理登錄與標示義務，如違反遙控無人機相關規定，將處1萬元至150萬元罰鍰。

    民航局說，無人機製造廠商辦理登錄作業時，須在民航局無人機管理資訊系統登錄廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量、資安檢測合格報告、國家通訊傳播委員會（NCC）射頻審驗證明，及商品檢驗或型式檢驗證明文件等資訊，並將資訊標示於產品及包裝。

    無人機進口商或國外廠牌代理商亦應依經濟部國際貿易署公告，自12月1日起，進口增列遙控無人機輸入規定代號617，納入海關查核輸入貨品範圍。依相關規定，最大起飛重量達2公斤以上者，進口時須檢具民航局核發的同意文件；未達2公斤者，則需經經濟部標準檢驗局審查同意後，才能辦理進口。

    民航局提醒，遙控無人機屬應經核准的電信管制射頻器材，相關產品除需符合民航法及管理規則規定外，亦須取得NCC核發之進口核准證，才可合法輸入。

    另外，經銷商透過電商平台販售時，亦須加註中文資訊，包含製造商名稱、250公克以上無人機須註冊、活動須遵守操作規定及相關資訊查詢方式等，代理商或經銷商販售亦需遵守。而自製無人機者雖然無需申請型式檢驗，但也須登錄自行製造並使用之無人機，以落實追蹤管理。

    新制施行後，民眾購買無人機時，應認明資安檢測、NCC射頻標示及型式檢驗或商品檢驗標識，避免購買未合法登錄產品。最大起飛重量250克以上無人機仍須完成註冊才能操作，且所有操作者均須遵守飛航安全與禁限航區規定。

