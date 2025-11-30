蘆竹地下工廠大火 桃市府啟動緊急應變、最高裁罰2000萬元

桃園市蘆竹區龍安街二段1340巷內一家電纜回收場清晨發生火災，現場火勢猛烈、濃煙直天際，消防人員拉出多條水線灌救。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市蘆竹區龍安街二段今（30）日上午7點發生大火，現場堆置的大量電纜、塑膠及廢金屬燃燒後產生濃密黑煙，煙柱一度高達數10公尺，明顯影響周邊空氣品質。桃市府環保局表示，經查該工廠廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，並未取得主管機關核准，依廢棄物清理法可移送法辦併科最高 1500萬元罰金，而此次火警釋放大量濃煙造成空污，將再依空氣污染防制法裁處，最高可裁處500萬元，2項違規合計最高可處2000萬元罰鍰，業者也需依法提出災後廢棄物處置計畫，限期未完成可連續開罰。

環保局表示，接獲消防局通報後立即派員抵達，於現場監控空氣品質與環境污染狀況，監測 PM2.5、PM10 與揮發性有機物（TVOC）等空污指標，同時啟動空污緊急應變作業，並透過數據模擬事故現場風向與風速，預判黑煙將飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風處，市府隨即透過橫向通報機制向警消、民政及衛生單位同步示警，並建議民眾緊閉門窗、減少外出。

環保局表示，該廠屬非法工廠，現場堆置大量廢棄電纜與塑膠外殼，並未取得主管機關核准，即屬違反廢棄物清理法第46條第1項第3款規定，可移送法辦併科最高1500萬元罰金，此次火警釋放大量濃煙造成空污，將再依空氣污染防制法第32條規定裁處，最高可裁處500萬元，2項違規合計最高可處2000 萬元罰鍰。

此外，針對火災後大量殘餘廢棄物及受污染物料清理部分，環保局也將依廢清法要求業者限期提出廢棄物處置計畫書，避免因不當堆置或搬運造成二次污染，後續清理作業將全程列管，若業者屆期未完成，將依規定按日連續開罰，確保污染源徹底移除。

桃園市蘆竹區龍安街二段1340巷內一家電纜回收場清晨發生火災，現場火勢猛烈，消防人員冒著烈焰灌救。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市蘆竹區龍安街二段1340巷內一家電纜回收場清晨發生火災，現場火勢猛烈、濃煙直天際。（圖擷取自臉書社團桃園大小事）

