新北適性入學宣導活動 千名家長湧入掌握最新升學趨勢

新北高中柯雅菱校長介紹108課綱及學習歷程檔案。（教育局提供）

為協助家長與師生掌握最新升學趨勢與多元入學制度，新北市教育局今（30）日攜手12年國教地方宣導團、家長團體與教育學會舉辦「適性入學宣導活動」，吸引逾千名家長與教育界參與。活動以升學制度、108課綱精神與學習歷程應用為核心，提供最即時且完整的升學資訊，協助學生依能力與興趣規劃未來。

教育局長張明文指出，12年國教地方宣導團成立以來持續將「第一手升學資訊」帶入校園，讓親師生更精準理解多元入學制度。此次活動鎖定升學三大核心主題，由新北高中柯雅菱校長、林口高中賴春錦校長及海山高中葉俊士校長組成專家團隊，深入講解國中畢業生升學選項、108課綱核心理念與學習歷程檔案應用，協助家長更放心地規劃孩子學習進路。

請繼續往下閱讀...

為強化學生在地就學與升學輔導的銜接能力，教育局同步啟動全國首創的「九年級導師在地就學系列宣導行動」。自114學年度起，宣導團將實地走入各國中校園，與九年級導師直接交流，協助導師掌握升學制度、教育資源與在地進路資訊，打造更綿密的在地就學支持系統。

中華未來學校教育學會理事長吳清基表示，適性教育是當前教育改革的重要方向，而親師合作正是推動學生多元發展的核心力量。學會此次捐贈200套「國中教育會考致霸」書籍與270小時線上課程，免費提供全市國中使用，協助教師強化教學與輔導資源。

教育局表示，新北市透過推動「在地就學大聯盟」、雙語雙聯學制與多元獎助學金制度，國小升國中在地就學率已達95%，國中升高中正邁向80%，展現教育扎根與跨域發展成果。

適性入學宣導活動吸引上千位家長、老師、同學熱情參與。（教育局提供）

新北教育局長張明文致贈中華未來學校教育學會吳清基理事長感謝狀。（教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法