藉戲劇展演、生命敘事 淡水「女歷行動」推動女性倡議

淡水女路5.0成果發表，透過歷史故事、戲劇與自我敘事，讓學員重新梳理生命經驗。（圖由新北市社會局提供）

新北市社區旅學關懷協會於淡水益品書屋主辦淡水女路5.0「女歷行動，創造女性影響力」成果發表會，透過戲劇展演與生命故事敘事，展現女性如何從自我成長走向社會影響力，逐步建立女性公共參與和社會倡議的能力。

此次發表會以「聰明的選擇」戲劇演出與「女歷行動—打開生命故事寶盒」為2亮點，展現女性如何將自身生命經驗轉化為社會對話與公共議題倡議，該計畫獲今年度新北市社會局創新性補助計畫支持。

協會理事長李琪表示，淡水女路自2021年在新北市社會局、婦女服務中心與區公所3方支持下啟動計畫，從最初10餘位學員在真理街、馬偕街巷弄練習導覽起步，逐步挖掘在地女性的歷史足跡與生命故事，今年5.0計畫進一步培養女性多元思考與表達能力，透過歷史故事、戲劇與自我敘事，讓學員重新梳理生命經驗，發揮潛能，創造社會影響力。

社會局副局長許秀能表示，今年度計畫除與平溪菁桐女路交流，並於8月辦理跨區巡演外，也分別在板橋婦女服務中心、淡水益品書屋、蘆洲鷺江國小及三芝區公所等地展演，逾200位民眾參與。

許秀能指出，淡水女路的推動，不僅協助女性建立自我認同，也透過跨區合作、戲劇行動及創新教育模式，持續推動性別平等與女性賦權，累積公共參與及表達能力，期盼未來有更多女性從自我覺醒走向行動力量。

協會總幹事陳倖靜分享，該計畫透過女性典範人物的生命故事，引導學員在扮演角色的過程中，看見不同世代女性在家庭、職涯與夢想間的掙扎與力量，從中獲得情感連結與自我理解。

淡水女路5.0於淡水益品書屋舉辦成果發表會。（圖由新北市社會局提供）

