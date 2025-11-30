為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣水上仙草柔軟節湧人潮 發表青年返鄉誌

    2025/11/30 14:36 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁及水上鄉長林緗亭等參與水上仙草柔軟節。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁及水上鄉長林緗亭等參與水上仙草柔軟節。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣水上鄉是特色作物紅骨仙草產地，11、12月是仙草花盛開時節，鄉公所今天舉辦「水上仙草柔軟節」，吸引許多民眾到訪品嚐仙草美食料理，並發表新書《回來，是一種遠行。青年返鄉誌》，紀錄12位青年深耕在地、創業築夢的故事，鼓勵更多人返鄉、移居，為在地注入新活力。

    仙草柔節今天在溪東公園登場，縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等參與，活動以「永續柔軟登島計畫」為主題，從仙草無藥栽種、生態循環，到減塑行動，市集28攤「攤攤皆仙草」，如仙草碗粿、仙草鹹酥雞、仙草拌麵、仙草娘惹糕等美食，許多攤位都被民眾搶購一空，金花菇研所也運用仙草渣培育粉紅菇，展示循環利用的創新應用，現場還設有有滑草體驗與大型氣墊床，並邀請阮劇團進行互動式戲劇，受親子遊客歡迎。

    青年返鄉誌為鄉公所推動地方創生成果，如介紹「科技農夫」將傳統農場轉型為智慧溫室，運用數據種植，提升水上優質農作物的品質與產量；青年們以「紅骨仙草」研發在地品牌，讓傳統甜點年輕化；也有青年導入現代經營管理和網路行銷思維，讓家族傳統產業煥發新生命；翁章梁說，書裡還有外地青年是因熱愛此地而移居，如咖啡職人、個性畫框創作者、原住民青年及跨縣市務農青年等，讓更多人看到水上的可能。

    林緗亭說，公所推動以「青年棲聚水上，催化活力生態圈」為願景的地方創生計畫，青年返鄉誌展現青年動人的奮鬥故事，公所更成立青年事務委員會做後盾，透過地方創生計畫爭取中央資源，建立交流平台，讓返鄉青年彼此支持、共同成長。

    攤商販售各式仙草美食料理。（記者林宜樟攝）

    攤商販售各式仙草美食料理。（記者林宜樟攝）

    水上鄉公所出版《回來，是一種遠行。青年返鄉誌》。（記者林宜樟攝）

    水上鄉公所出版《回來，是一種遠行。青年返鄉誌》。（記者林宜樟攝）

