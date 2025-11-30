為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大甲中央扶輪社辦台語朗讀賽 35學童比高下

    2025/11/30 14:41 記者歐素美／台中報導
    大甲中央扶輪社表揚台語朗讀比賽優勝選手。（圖由扶輪社提供）

    大甲中央扶輪社表揚台語朗讀比賽優勝選手。（圖由扶輪社提供）

    台中市大甲中央扶輪社大力推動母語教育，今天在大甲中正紀念館舉辦第25屆台語朗讀比賽，有后里、外埔、大甲及大安等4區、35位小朋友在台上說台語競爭十分激烈，不時贏得滿堂采。

    大甲中央扶輪社舉辦第25屆台語朗讀比賽，由社長蔣德勇主持，共有35名國小選手參賽，分別為一至三年低年級組15人、四至六年級組20人。

    負責策畫的中央扶輪社服務計畫主委黃宗澤表示，低年級的演講題目是「Siáng才是囡仔啦?」、「飛上天的數想」、「糖霜丸」；高年級組題目則有「講台灣話若像欶空氣」、「Khú-looh」、「多謝恁」、「娶貓仔某」。參賽選手現場抽取朗讀題目，朗讀時間3分鐘。小朋友台上朗讀時，雖童音未泯，台語卻十分流利，每每朗讀結束，台下即響起如雷掌聲。

    大甲中央扶輪社社長蔣德勇表示，孩子在學校所受的教育是以國語為準，致與家人或朋友講話，大都會用所學的國語，不少下一代確實連台語都聽不懂，大甲中央扶輪社為保護延續族群的母語文化，以及配合政府政策，每年都會舉辦台語朗讀比賽，讓台灣母語文化得以延續。

