默克南科園區開張 德意志愛樂樂團與高市交共譜音樂饗宴

半導體材料供應商、德商默克集團在南科高雄園區打造全球首座大型半導體材料科技園區，明天（1日）下午將熱鬧舉行啟用典禮，晚上並安排首度來台的默克德意志愛樂樂團與高雄市交響樂團，在衛武營音樂廳《Klangbrücke‧樂聚》音樂會同台演出。

默克公司早在1930年代就有「公司員工與工人管弦樂團」，1966年一群熱愛音樂的員工組成小型室內樂團，後來逐漸擴大發展為德國最具代表性的獨立交響樂團之一，演出足跡遍及歐洲、美洲和亞洲，無論是大型浪漫交響樂作品、古樂、當代音樂或電影配樂，樂團皆展現卓越的詮釋力與藝術表現，屢獲國際樂評盛讚，默克雖為資金主要贊助者，但樂團獨立運作。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克為擁有超過350年歷史的科學與科技公司，在長期致力推動科技創新的同時，也孕育了豐富多元的企業文化底蘊，公司深知文化是企業永續的根本，更是啟發創新、連結人心的關鍵力量，此次能將默克德意志愛樂樂團帶到高雄，與台灣優秀樂團高市交共同演出，象徵默克除在台推動產業進步，也透過文化藝術促進國際連結的重要成果。

《Klangbrücke‧樂聚》音樂會明晚7點在衛武營音樂廳演出，由德籍指揮高登斯．比耶里（Gaudens Bieri）與台灣指揮家吳曜宇聯袂輪番執棒，將由江文也的《台灣舞曲》揭開序幕，融匯台灣民間旋律與西方管弦語法，展現出濃郁島嶼風情；隨後演繹貝多芬第五號、第七號交響曲，前者以氣勢磅礴的命運主題震撼人心，後者以節奏明快、充滿舞蹈感的旋律展現作曲家的生命力；最終以蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》作結，將台灣的人文精神與世界經典樂章交織，完美呈現高雄深厚文化底蘊與國際藝術實力，樂迷觀眾可上OPENTIX兩廳院售票網購票https://reurl.cc/qKkZdg 。

