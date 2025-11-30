為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    異國風味聚台東！移工美食競賽 逾百人比廚藝

    2025/11/30 14:19 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府今天舉辦移工異國美食料理競賽暨聯誼活動。（記者黃明堂攝）

    台東縣府今天舉辦移工異國美食料理競賽暨聯誼活動。（記者黃明堂攝）

    為促進跨文化交流、強化勞資關係並營造友善移工城市，台東縣政府今天舉辦「移工異國美食料理競賽暨聯誼活動」，來自印尼、越南、泰國、菲律賓等國移工朋友組隊參賽，逾百名移工參與，現場香氣四溢、氣氛熱絡。社會處表示，透過美食交流與聯誼，展現各國文化特色。

    台東的外國人就業人數已超過3100人，縣府推動「移工友善政策」，從生活輔導、文化關懷、權益保障到管理制度等，協助移工安心工作、穩定生活，透過多元交流活動促進雇主與移工互相理解，打造和諧共融的勞動環境。

    料理競賽共10組隊伍參與，以雞肉、海鮮、蔬菜等展現創意，端出各國家鄉風味料理。評審團由廚藝教師及美食專家組成，從健康營養、創意表現、口味與衛生等面向進行評分，最終選出前三名，分別是第一名松揚2隊頒發獎金6000元、第二名MANTUL隊5000元、第三名松揚1隊4000元獎金，其餘隊伍則頒發參加獎。

    社會處長陳淑蘭指出，今日活動除料理競賽外，也融入外國人聘僱及勞動權益宣導，協助移工認識台灣法令，藉由文化交流舒緩思鄉情緒。並安排異國美食分享與交流，讓不同國籍移工彼此認識、促進情誼，讓雇主及仲介更了解大家的文化背景，縮短差距，未來將深化「外國人管理輔導機制」，結合仲介與雇主建立完善系統，讓移工感受到尊重、理解與關懷。

    台東移工的異國美食料理。（記者黃明堂攝）

    台東移工的異國美食料理。（記者黃明堂攝）

