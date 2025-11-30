用VR、桌遊學本土語更有趣 教育部年投9000萬建構多元環境

教師結合本土語文課程，讓學生體驗VR沉浸式教材「認識校園」。（圖由教育部提供）

本土語學習不再只是死板上課！教育部推動本土教育學習方案，每學年投入約9000萬元，助超過700所學校建構多元學習環境，除了實地走訪從接觸文化開始，也進一步結合5G與VR等科技資源工具讓學生沉浸式學習，另還開發出桌遊促進孩子從遊戲中學習，各縣市透過創意讓本土文化學習面向更廣闊。

為培養學生本土意識並提升學習本土語文的動機，教育部國教署持續補助各直轄市、縣市政府辦理「國民中小學本土教育整體推動方案」及教師與學生多元相關活動計畫。包括支持近400所學校邀請本土相關產業業師到校開設課程、300餘所學校參訪館所或邀請傳統藝文團體到校展演，並結合科技導入、在地資源與傳統文化體驗，多元涵養學生於生活中探索及應用本土語文的興趣與能力。

如金門縣賢庵國小透過社區導覽與文化體驗，提升學生們對家鄉的情感連結與文化傳承意識，帶領學生從獅山砲陣地出發，認識金門現存唯一的坑道式榴彈砲陣地；透過專業導覽，從「金門學」的角度深入了解在地歷史、人文背景與傳統民俗，進而認識金門深厚的常民文化底蘊；並結合學生親手製作的風獅爺紅龜粿，增進學習的深度與趣味性。

台北市政府教育局結合5G新科技，發展「認識校園」與「親近海洋」2套本土語文VR沉浸式教材，讓學生透過擬真的沉浸式學習體驗，提升對本土語文的學習動機。2套教材更結合108課綱的品德教育與海洋教育議題，讓本土語文學習能與科技趨勢同步，變得更多元且有趣。

雲林縣政府則開發出全國第1套台灣台語桌遊教具《雲林好額人》，並分送至全縣各國民中小學供教學使用。桌遊融合本土語言、地方文史及品德教育元素，讓學生能從充滿趣味性的遊戲過程中，認識雲林縣20鄉鎮市的文化風情與特色，寓教於樂，在潛移默化中學習語言與認識鄉土文化。

教育部表示，將持續鼓勵各直轄市、縣市政府規劃本土藝術、技藝、傳統工藝或文化活動等課程內容，並推動與本土教育相關之參訪、觀賞、體驗或團體交流等多元學習活動，在尊重文化多元之原則下，營造互相尊重、包容的多元語言友善環境。

