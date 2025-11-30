為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    永康車站北側產業專區重劃啟動 預計2028年完工

    2025/11/30 13:20 記者王姝琇／台南報導
    永康車站北側產業專用區市地重劃土地改良物拆遷補償清冊11月28日起公告，名年1月發放補償費。（圖由台南市政府提供）

    永康車站北側產業專用區市地重劃土地改良物拆遷補償清冊11月28日起公告，名年1月發放補償費。（圖由台南市政府提供）

    永康車站北側產業專用區配合未來永康車站鐵路立體化及工業區轉型，以市地重劃辦理開發，目前地上物查估及造冊已完成，土地改良物拆遷補償清冊於11月28日起至12月29日公告，明年1月前將完成補償費發放。

    開發區緊鄰永康車站、永康交流道及台1線永康中正南路，位居交通要衝。地政局長陳淑美指出，開發完成後將轉型為具研發及商業所需之產業專區，產業進駐可產生整體經濟效益，並配合未來車站立體化，可發揮車站服務及旅運服務機能，帶動周遭生活環境機能。地上物限期於明年3月底完成自行拆遷，市地重劃工程預計於明年第2季月開工，並於2028年完工。

    地政局表示，內政部於今年4月1日核定重劃計畫，台南市政府於5月6日起至6月5日公告重劃計畫書圖。目前地上物查估及造冊已完成，土地改良物拆遷補償清冊於11月28日起至114年12月29日公告。

    市府特別提供「補償費匯款服務」，地上物所有權人可於公告期間內檢具應備文件，於12月22日前郵寄補償費申請文件，或親送至永華市政中心，經審查符合領取資格者，補償費將優先匯入帳戶。市府預計明年1月底前完成補償費發放撥款。

    台南永康車站北側產業專區重劃啟動，預計2028年完工。（圖由台南市政府提供）

    台南永康車站北側產業專區重劃啟動，預計2028年完工。（圖由台南市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播