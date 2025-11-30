竹縣五峰大隘第1公墓納骨牆 啟用

新竹縣五峰大隘第1公墓納骨牆今天啟用。（記者黃美珠攝）

新竹縣五峰鄉大隘村第1公墓納骨牆今天落成啟用，當地鄉親一併舉行祖先入厝祈福儀式，縣府民政處表示，這項工程不僅成功打造兼具文化與環境意象的公園化安葬空間，更榮獲今年新竹縣優良公共工程「金竹獎」中建築工程類特優的肯定，成為新竹縣推動殯葬設施革新的亮點案例。

縣長楊文科說，五峰鄉長期面臨公墓空間不足、散葬情形以及環境維護不易等問題，前述納骨牆啟用後補足了安葬空間，也大幅改善整體環境品質，符合現代殯葬政策提供當地族人安心與舒適的祭祀空間。

縣府民政處長陳建淳說，這個公墓更新工程去年2月開工，花費2519萬執行，中央補助1350萬、縣府補助650萬，其餘由五峰鄉公所自籌，採「低量體、景觀式、公園化」打造，設了1080個骨灰櫃位和216個骨骸櫃位，融入泰雅族、賽夏族的圖騰意象跟當地十八兒部落自然山景，有別於傳統樓塔式的建築，營造與山林融為一體的追思空間。

五峰鄉長秋維書說，大隘第1公墓納骨牆的落成，代表硬體建設完成，也象徵族人對火化與遷葬觀念逐漸有所轉變，是五峰推動環境提升、尊重生命與慎終追遠的重要一步。

