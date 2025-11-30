為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賴清德妙引「經典廣告詞」 重申台灣30年內3領域至少3個諾貝爾獎

    2025/11/30 13:27 記者李文德／雲林報導
    賴清德用90年代廣告詞，強調台灣要在30年有至少3個諾貝爾獎得主。（記者李文德攝）

    賴清德用90年代廣告詞，強調台灣要在30年有至少3個諾貝爾獎得主。（記者李文德攝）

    台灣已有將近40年未再出現諾貝爾得主。總統賴清德今（30）日上午出席台大雲林分院虎尾院區第二期工程致詞，巧妙用90年代經典廣告台詞「為什麼我們家沒有豐年果糖」？強調30年內台灣要在醫學、物理、化學等領域，至少要得3個諾貝爾獎。

    我國至今共出現2位諾貝爾獎得主，一個是1976年得到物理獎的丁肇中，在美國出生，但是在台灣接受教育，另一位是1986年得到化學獎的李遠哲，此後將近40年，再也沒有人拿到過諾貝爾獎。

    賴清德上午出席台大雲林分院虎尾院區第二期工程，他致詞先提到對於虎尾院區第二期工程的期許，話鋒一轉先敬佩台灣大學校長陳文章，更透露陳校長正推動台灣橋樑計畫，從今年到明年將邀31位諾貝爾獎得主來台，會以公開演講、小型討論等多元形式進行國際學術交流，跟學生及研究者教授互動。

    賴總統強調，這個計畫對台灣研究有很大幫忙，是台灣得到諾貝爾獎的臨門一腳，對我國意義重大，因此絕不能辜負陳校長美意，因此日前在總統府他宣布，將30年訂為一個時代，希望30年內我國至少要在醫學、物理、化學等3領域，至少得到3個諾貝爾獎。

    「為什麼我們家沒有豐年果糖？」賴清德引用90年代經典廣告台詞強調，國家要有願景，「我們不只要有豐年果糖，我們更要諾貝爾獎」，不過這一切都是需要水到渠成，因此會從教育下手，政府會挹注相關資源，讓國家更好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播