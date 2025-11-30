為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    有食閣有掠！台南虱目魚主題活動 安南四草登場

    2025/11/30 13:08 記者王姝琇／台南報導
    民眾與超大尾虱目魚王合影。（圖由南市農業局提供）

    民眾與超大尾虱目魚王合影。（圖由南市農業局提供）

    台南虱目魚產業文化主題活動安南場今於四草大眾廟登場，規劃虱目魚特產市集、食漁教育體驗、虱目魚摺紙及創意彩繪、台江觀光船遊程等內容豐富，讓民眾在遊憩中了解虱目魚的產業價值，進而支持在地漁民。

    市長黃偉哲表示，虱目魚是台南最具特色的漁產，多元料理方式展現台南人對美食的講究。此次虱目魚主題活動安南場端出目魚粥及虱目魚丸湯與民眾分享，同時推出現場展售、食漁教育與飯店入菜等，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值。

    農業局長李芳林表示，本次虱目魚產業文化活動祭出好康連連，除展售虱目魚粥、虱目魚香腸、虱目魚丸湯、虱目魚酥、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等，現場亦同時舉辦「集點活動」，憑集章兌換虱目魚粥或虱目魚丸湯。

    食漁教育體驗則邀和畝水產漁青涂欣儀現場帶來虱目魚摺紙DIY與創意彩繪，讓小朋友在實際製作中觀察魚體外型，感受漁村文化與美感創作的結合，並透過基本的虱目魚小知識教育向民眾介紹虱目魚外型特色、生活環境與在地養殖文化。

    台江觀光船遊程報名成功就能以100元報名費參加四草大眾廟台江觀光船遊程並獲得面額50元市集券1張，市集劵能在虱目魚特產市集使用，整體活動「有食閣有掠」，現場參與民眾反應熱烈。

    除主題活動外，市府與台南市農會攜手台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與台南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，活動自即日起至12月15日止，民眾可於期間內至5家飯店消費，大啖虱目魚料理。

    民眾排隊兌換虱目魚粥及虱目魚丸湯。（圖由南市農業局提供）

    民眾排隊兌換虱目魚粥及虱目魚丸湯。（圖由南市農業局提供）

    現場展示台南市優質虱目魚產品。（圖由南市農業局提供）

    現場展示台南市優質虱目魚產品。（圖由南市農業局提供）

