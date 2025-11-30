為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿里山公路楓情萬種 自來水廠蓄水池楓香獨領風騷

    2025/11/30 12:41 記者蔡宗勳／嘉義報導
    公田130鄉道的黃金楓。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿線及公田支線目前最美的金黃系列組合，包括自來水廠蓄水池的楓香、芙谷峨橋附近的王爺葵、公田道路上的黃金楓，各有其風情，路過可以順道目視觀賞。

    「阿里山達人」黃源明指出，阿里山公路沿線賞楓點以90.8K最推薦，這裡是青楓和三角楓的交會處，青楓還有部分在樹梢，三角楓則呈現黃綠紅的三原色，預估下週起，三角楓的色彩會更加豐富。台灣紅榨楓也有部分開始變色，但數量不多，12月上旬起的「楓紅層層」效果才會比較明顯。

    除了90.8K外，阿里山往自忠路段的楓紅還是以94K自來水廠蓄水池的楓香最美，每年這裡的楓香都是維持最久，目前呈現黃轉紅的階段，預估12月起，轉紅的楓香會更美。

    黃源明表示，外來種的王爺葵，多年來已在阿里山公路及新中橫公路等山區路段馴化，鮮豔的族群在11月上旬就陸續盛開，金黃色的花朵經常讓路過的遊客誤認為向日葵，特別是在豔陽高照的好天氣，沿路盛開的花況，讓人留下驚豔的深刻印象。花況較密集的路段在台18線芙谷峨橋前69.9K前後，這裡有停車空間，但是要注意來往的車輛。

    黃源明說，阿里山公路支線公田130鄉道彌陀禪寺下方有片種植多年的黃金楓，今年的變色情況令人驚豔，目前樹型還不大，未來的後勢看好。因為進行整地中，為安全考量，建議在路邊看看用長鏡頭拍照就很美了。

    公田130鄉道前景看俏的黃金楓。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路94K自來水廠蓄水池旁美不勝收的楓香。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山往自忠路段的青楓。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路沿途可見王爺葵金黃色花海。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山公路94K自來水廠蓄水池旁美不勝收的楓香。（記者蔡宗勳攝）

