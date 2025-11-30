為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖年月曆發送「排到海邊」 有人提前2天卡位領好運

    2025/11/30 12:30 記者彭健禮／苗栗報導
    2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取。（圖由民眾提供）

    2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取。（圖由民眾提供）

    白沙屯媽祖魅力無窮！2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取，排隊人龍「排到海邊」綿延達2公里，雖主辦單位籲請民眾不要提前排隊，仍有信眾2天前就前往等候，領得白沙屯媽祖婆年月曆的信眾都開心不已，祈求媽祖婆庇佑來年家庭安康。

    義工組織白沙屯媽祖婆網站，推廣白沙屯媽祖婆信仰，自2008年起製作印有白沙屯媽祖婆聖像的年月曆，每年與信眾免費結緣分享，今年邁入第19年，年年吸引信眾領取，十分搶手。

    白沙屯媽祖婆網站今天上午9點起，在拱天宮前的網站本部辦理發送，雖籲請民眾不要提前排隊，除了辛苦，也避免造成當地居民與店家的不便，但仍有信眾甘願2天前就前往等候。

    白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，隨著發放時間到來，排隊人潮湧現，一路綿延到2公里外的海邊堤坊道路，今天準備了年曆1萬支、月曆4000本，儘量滿足信眾需求。

    駱調彬表示，除了在本部辦理發送，為方便全台各地信眾，今年在11月10日起已經先行公開全台289個免費索取地點，截至目前，已有180個地點已索取完畢、索取狀況踴躍。

    2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取。（圖由民眾提供）

    2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取。（圖由民眾提供）

    2026年白沙屯媽祖婆年曆。（圖由民眾提供）

    2026年白沙屯媽祖婆年曆。（圖由民眾提供）

    2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取，排隊人龍「排到海邊」綿延達2公里。（圖由民眾提供）

    2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取，排隊人龍「排到海邊」綿延達2公里。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播