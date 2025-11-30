白沙屯媽祖年月曆發送「排到海邊」 有人提前2天卡位領好運

2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取。（圖由民眾提供）

白沙屯媽祖魅力無窮！2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取，排隊人龍「排到海邊」綿延達2公里，雖主辦單位籲請民眾不要提前排隊，仍有信眾2天前就前往等候，領得白沙屯媽祖婆年月曆的信眾都開心不已，祈求媽祖婆庇佑來年家庭安康。

義工組織白沙屯媽祖婆網站，推廣白沙屯媽祖婆信仰，自2008年起製作印有白沙屯媽祖婆聖像的年月曆，每年與信眾免費結緣分享，今年邁入第19年，年年吸引信眾領取，十分搶手。

請繼續往下閱讀...

白沙屯媽祖婆網站今天上午9點起，在拱天宮前的網站本部辦理發送，雖籲請民眾不要提前排隊，除了辛苦，也避免造成當地居民與店家的不便，但仍有信眾甘願2天前就前往等候。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，隨著發放時間到來，排隊人潮湧現，一路綿延到2公里外的海邊堤坊道路，今天準備了年曆1萬支、月曆4000本，儘量滿足信眾需求。

駱調彬表示，除了在本部辦理發送，為方便全台各地信眾，今年在11月10日起已經先行公開全台289個免費索取地點，截至目前，已有180個地點已索取完畢、索取狀況踴躍。

2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取。（圖由民眾提供）

2026年白沙屯媽祖婆年曆。（圖由民眾提供）

2026年白沙屯媽祖婆年月曆今（30）日上午9點起發放，吸引大批信眾排隊領取，排隊人龍「排到海邊」綿延達2公里。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法