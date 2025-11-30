為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    逾萬人湧入梓官海濱 高雄海線潮旅行浪漫句點

    2025/11/30 12:27 記者王榮祥／高雄報導
    逾萬人湧入梓官海濱，為高雄海線潮旅行浪漫句點。（觀光局提供）

    2025高雄海線潮旅行壓軸昨在梓官登場，集結41間在地美食名店、文創餐車與風格樂團共襄盛舉，吸引逾萬人湧入赤崁海濱，為今年潮旅行畫上浪漫句點。

    高市觀光局長高閔琳表示，北高雄梓官、彌陀、永安及茄萣等4區，擁有深厚漁村聚落文化與豐富濕地生態，秋冬氣候涼爽，正值漁獲豐收產季，是推廣「海線潮旅行」的最佳時節。

    2025海線潮旅行整合當地「漁村文化、在地海味、浪漫體驗」特色，透過深度導覽、主題闖關與音樂市集，成功吸引萬名遊客造訪，讓遊客在品嚐美食的同時，進一步探索海線的人文歷史，感受北高雄獨有的「海味」風情。

    觀光局說明，延續去年Chill海岸市集情調，今年更深化「在地連結」，結合赤西社區發展協會，由赤西里長劉英凱帶領遊客穿梭咕咾石老屋與百年洋樓劉德波故居，從文史角度深入瞭解漁村故事。

    市集現場海線店家雲集，包括梓官「超好吃豬骨排」、「起司怪獸」手工PIZZA、「尤記龍鬚糖」、「梓官區漁會」等熱情出攤，多家業者備貨充足仍供不應求，展現海線美食強大集客力；活動現場粗估湧入逾萬遊客，在夕陽下聽樂團演出、品嚐在地美食，直呼太享受。

    觀光局補充，海線潮旅行系列活動在赤崁海濱畫下完美句點，但「海線潮旅行團體旅遊補助」仍持續受理至12月22日，歡迎全台旅行社踴躍組團，帶領遊客走訪高雄海線、品嚐美味海鮮，更多高雄觀光資訊可上「高雄旅遊網」（https://khh.travel ）。

    逾萬人湧入梓官海濱，為高雄海線潮旅行浪漫句點。（觀光局提供）

    赤西里長劉英凱帶領大家認識梓官赤崁人文景點。（觀光局提供）

