    首頁 > 生活

    週二晚東北季風報到轉涼 「下探13度」最冷時間點曝

    2025/11/30 11:54 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    東北季風週二晚間報到。中央氣象署預報，舒適溫暖天氣維持到週二白天，週二晚間東北季風增強，北部及東半部轉雨，北部及宜蘭地區明顯轉涼，各地早晚也偏涼，最冷時間點落在週四清晨，各地降至15至18度，空曠河谷地區下探13度。

    預報員曾昭誠表示，今天週日各地天氣多雲到晴，西半部午後到晚間有零星降雨，各地感受溫暖，西半部白天可達27、28度，東半部26、27度，入夜明晨感受偏涼，18至21度，請民眾注意。

    未來一週天氣，曾昭誠說明，明天週一至週二白天感受較暖，各地白天都在25度以上，早晚約20度上下。週二晚間到週四東北季風增強，各地明顯轉涼，週三及週四北部、宜蘭整日溫度降至20度以下，中南部約23至25度。週五東北季風減弱，各地回溫，北部、宜蘭白天約22至24度，中南部25度以上。

    至於這波東北季風最涼冷的時間點，氣象署預估落在週四清晨，各地約15至18度，其中空曠、河谷地區溫度會再降2度，可能下探13度。

    未來一週降雨，曾昭誠指出，週一晚間至週二白天，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有明顯迎風降雨。週二晚間到週三，北部、東半部明顯降雨，基隆北海岸、宜蘭靠近蘇澳一帶降雨量較多，其他多雲到晴；週四至週六，基隆北海岸、東半部、恆春半島有迎風降雨，但會逐漸減弱，慢慢趨緩。

    曾昭誠也提醒，今天風浪稍減，但隨著東北季風轉強，風浪週二起也會逐漸增強。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播