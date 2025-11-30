為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北私幼涉餵藥案不起訴 劉和然：勿因政治目的破壞親師信任

    2025/11/30 11:57 記者賴筱桐／新北報導
    對於私幼涉餵藥案不起訴，新北市副市長劉和然表示，希望外界不要因為一時的政治目的，破壞親師之間的信任感。圖為劉和然出席照顧人員及托育機構表揚大會。（圖由新北市政府提供）

    對於私幼涉餵藥案不起訴，新北市副市長劉和然表示，希望外界不要因為一時的政治目的，破壞親師之間的信任感。圖為劉和然出席照顧人員及托育機構表揚大會。（圖由新北市政府提供）

    新北市板橋區某私立幼兒園2023年爆發餵藥案，有家長指控教保員疑似對孩子餵毒，且有不當體罰，新北地檢署二度不起訴彭姓園長和9名教保員，家長聲請再議，台灣高檢署審查後，認為新北檢偵查完備駁回再議，全案畫下句點。新北市副市長劉和然表示，親師之間的信任感要可長可久，不要因為一時的政治目的破壞信任感。

    劉和然今天在臉書發文指出，「餵藥案」不起訴確定，證明是場烏龍，但傷害已經讓第一線幼保人員默默承受太久。親、師、生是教育最重要的三角，信任一破，沒有人得利，希望大家一起把專業還給教育，把信任還給親師生。

    劉和然表示，新北市不管是公共托育中心或是私人托嬰機構，市府都把制度建構完善，希望年輕父母沒有擔心，照顧人員不管是老師、廚工，都提供小朋友快樂成長的環境，市府責無旁貸，市長侯友宜也非常在意，希望幼托領域一定要照顧得非常好。

    劉和然提及，2年多前的餵藥案對於幼托機構的照顧人員、教保人員或者是工作夥伴，都是非常難過的一段回憶，親師生是教育環境重要的一環，尤其小朋友越小，親師之間的信任感是很重要的；餵藥案經過最近的判決，其實是烏龍案，都是不起訴，這幾年大家努力改善環境來弭平傷痕。

    劉和然強調，價值要可長可久，不要因為一時的政治目的或其他目的，來破壞信任感，影響到第一線工作的夥伴，尤其是親師之間的信任感，建立是非常不容易的，希望孩子們在成長過程中可以被妥善照顧。

