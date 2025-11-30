為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    年底徵才！ 北市就服處釋餐飲、零售、長照等741個職缺

    2025/11/30 11:53 記者蔡愷恆／台北報導
    北市勞動局臺北市就業服務處12月2日至12月5日，共邀集18家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達741個工作機會。（圖由台北市勞動局提供）

    北市勞動局臺北市就業服務處12月2日至12月5日，共邀集18家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達741個工作機會。（圖由台北市勞動局提供）

    台北市就業服務處將於12月2日至12月5日，在內湖、西門、景美、南港東明及艋舺等就業服務站舉辦徵才活動，共釋出741個工作機會，包含餐飲、零售、單車租賃、視聽娛樂、長照與醫療等產業。尤其年底是消費旺季，多家餐飲品牌擴大徵才，包括米塔集團、摩斯漢堡、三商餐飲、新一餐飲、群品餐飲等。

    勞動局表示，米塔集團儲備店長與儲備主廚月薪上看4萬8000元；摩斯漢堡、三商餐飲提供儲備幹部及正職服務人員，月薪3萬2000至3萬9000元，群品餐飲見習襄理高薪3萬9800元。京簡康（鬍鬚張子品牌）兼職時薪最高達257元。

    而零售業如全家便利商店、聖德科斯、美廉社及萊爾富等。薪資部分，全家儲備幹部3萬4000至3萬8000元，支援大夜3萬9000元；聖德科斯儲備店長3萬3000至3萬7000元，門市人員3萬1000元起；美廉社儲備幹部3萬2600至3萬6500元；萊爾富除門市職缺外，更同步釋出稽核、採購、研發、數位行銷、網管資安等總公司專業職缺。

    勞動局說，微笑單車（YouBike）釋出55個工作機會，其中夜班調度專員高薪4萬8000元，計時人員時薪195元至240元。另外，長照與醫療領域，則有采鋐照護、歲悅居家長照及北市聯醫仁愛院區等加入徵才，提供照顧服務員及醫療支援等相關工作。

