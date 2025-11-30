為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    南橫公路明天恢復通車 多處路段仍施工管制

    2025/11/30 11:28 記者黃明堂／台東報導
    南橫公路明天恢復通車。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路明天恢復通車。（記者黃明堂翻攝）

    因丹娜絲颱風、薇帕颱風、0728豪雨、楊柳及樺加沙颱風災害重創南橫公路，台20臨105線梅山口~向陽路段（0k~44k）辦理災修工程，道路封閉施工管制，公路局南區養護工程分局近期陸續完成局部路段災後修復及清整作業，再考量道路相對安全穩定，因此配合調整南橫公路管制通行作為，原封閉管制路段埡口至向陽 （37k~44k），將於12月1日上午7時開放通行，另本路段尚有多處邊坡及路面復建工程仍在施工中，請用路人務必遵守警告標誌牌面並減速慢行。

    南分局表示，因梅山口至向陽路段有多處路段目前仍持續在積極修復中，且梅山口至埡口路段路面多處受損下陷，因災害位屬高海拔2400~2600公尺，路幅狹小，施工不易，影響施工推展，為考量行車安全及早完成復建工作，梅山口至向陽路段12月1日起暫時調整為每週星期二~星期四管制道路禁止通行；星期五至星期一開放通行，開放通行時間為每日上午7點~下午2點，且下午5點前必須離開本管制路段，後續將評估工程進度及安全可靠度再做滾動式檢討開放時間。

    另外，南分局為辦理南橫公路海端鄉新武~海端工程，將於112月1日到12月31日，每日上午8時至下午8時路面刨鋪及標線施工，施工期間原則採半半施工，惟施工路段因受限路幅寬度不足及機具作業所需，部分路段短時間將採單線雙向輪流放行方式管制交通，請用路人行經該路段依指示標誌及交通指揮人員引導小心減速慢行。

